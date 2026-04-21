Tener una gran idea es solo el primer paso; el verdadero reto es saber cómo aterrizarla para que no se quede solo en el papel. El método 5W2H, es una herramienta práctica para organizar tus proyectos. Esta metodología te permite responder preguntas clave como qué, por qué, quién, cuándo, dónde, cómo y cuánto cuesta. Al aplicarla, podrás construir un plan de acción claro, medible y muy fácil de seguir para tu negocio.

QUÉ ES EL MÉTODO 5W2H

El método 5W2H toma su nombre de siete preguntas clave en inglés: What (qué), Why (por qué), Who (quién), When (cuándo), Where (dónde), How (cómo) y How much (cuánto cuesta). Al responderlas de manera estructurada, cualquier persona puede construir un plan de acción claro, medible y fácil de seguir, ya sea para un proyecto laboral, un emprendimiento, un trabajo académico o incluso objetivos personales.

Pensando en quienes buscan fortalecer sus habilidades de organización, ejecución, toma de decisiones o impulsar un emprendimiento, MCampus ComunidAD pone a disposición el curso virtual “Plan de acción 5W2H”, una capacitación diseñada para aprender a aplicar esta metodología paso a paso y adaptarla a distintos contextos profesionales.

4 FORMAS DE APLICAR EL PLAN 5W2H EN PROYECTOS PROPIOS

Aplícalo al cierre de cada reunión: El plan 5W2H es especialmente útil cuando se aplica al cierre de una lluvia de ideas o reunión de trabajo. Responder sus preguntas permite aterrizar las iniciativas, alinear a los equipos y definir con claridad los siguientes pasos del proyecto. Mejora la delegación: Esta metodología ofrece una visión completa de todo lo que implica un proyecto, facilitando la asignación de tareas. Una buena práctica es definir un responsable por acción, evitando duplicidades y promoviendo mayor autonomía y proactividad en el equipo. Simplifica la gestión: No es necesario contar con herramientas complejas de gestión. Una tabla 5W2H permite visualizar el proyecto de manera integral y desglosar el “cómo” en acciones concretas, manteniendo el foco en un solo objetivo por tarea. Define bien el problema: El éxito del plan de acción depende de una correcta comprensión del reto a resolver. Definir con precisión qué se debe hacer facilita la toma de decisiones y evita desviaciones durante la ejecución. Sé realista con tiempos y costos: Establecer plazos alcanzables y considerar los costos desde la etapa de planificación fortalece la viabilidad del proyecto y permite un seguimiento más ordenado y efectivo.

Más de 30 cursos gratuitos

Esta capacitación forma parte de una amplia propuesta de más de 30 cursos gratuitos que ofrece MCampus ComunidAD, todos accesibles desde cualquier lugar con acceso a internet, sin requisitos de edad o formación previa y certificados por la Hamburger University, la universidad corporativa de edad o formación previa y certificados por la Hamburger University, la universidad corporativa de McDonald’s.

Para inscribirse, solo se debes ingresar a www.recetadelfuturo.com/cursos-libres, donde también están disponibles módulos educativos sobre “Liderazgo”, “Desarrollo personal”, “Emprendimiento y negocios digitales”, “Innovación”, entre otros, pensados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro laboral.