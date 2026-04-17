En el Perú, las micro y pequeñas empresas representan el 99.2% del tejido empresarial formal. En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, la digitalización se ha vuelto el motor principal para quienes inician un negocio propio.

Contar con herramientas tecnológicas adecuadas, desde tablets para la gestión de inventarios hasta sistemas de seguridad con monitoreo remoto, permite a los emprendedores optimizar tareas y asegurar su crecimiento desde el primer día. La clave está en elegir dispositivos que se adapten a las necesidades operativas, ya sea para potenciar las ventas digitales o proteger un punto físico.

Hoy, los emprendedores no solo necesitan una buena idea, sino también soluciones que les permitan gestionar su negocio, comunicarse con clientes y asegurar sus espacios de trabajo. Por ello, Coolbox comparte una guía de productos clave para acompañar distintos tipos de emprendimientos.

Gestión y productividad

Una tablet es útil para negocios pequeños y medianos, porque les permite gestionar ventas, inventarios y clientes de forma rápida. Su portabilidad facilita trabajar desde cualquier lugar. Además, reduce costos al reemplazar varios equipos y es posible usar aplicaciones para pagos y comunicación. En conjunto, mejora la eficiencia del negocio.

Seguridad para el negocio

Para el caso de aquellos negocios que cuentan con un punto físico o almacenan productos, las cámaras de seguridad con conexión wifi interior y exterior permiten monitorear espacios en tiempo real desde el celular. Esto facilita el control del negocio de manera remota y brinda respaldo ante cualquier incidencia, incluso fuera del horario de atención. Su fácil instalación y acceso remoto las hacen prácticas y económicas

Creación de contenido y ventas

En un entorno donde las redes sociales cumplen un rol importante en la captación de clientes, dispositivos como smartphones con más de 256GB permiten generar contenido visual para catálogos, redes sociales y marketplaces. Este tipo de equipos puede complementarse con accesorios como micrófonos inalámbricos, paneles de luz y trípodes ligeros, que ayudan a mejorar la calidad de audio, iluminación y estabilidad en fotos o videos, especialmente para emprendimientos que venden de forma digital.

Conectividad y continuidad

Equipos como routers inalámbricos de doble banda garantizan una conexión a internet rápida y estable para todas las actividades. Permite que varios dispositivos funcionen al mismo tiempo sin interrupciones. Además, mejora el uso de sistemas de ventas, pagos y comunicación en línea. Asimismo, las baterías externas continúan siendo un aliado para mantener la operación activa durante jornadas extensas o fuera de un espacio fijo.

TIP CLAVE

Antes de invertir en tecnología, es recomendable identificar las necesidades principales del emprendimiento: si el enfoque está en ventas digitales, priorizar equipos para creación de contenido y conectividad; si se trata de un punto físico, considerar soluciones de seguridad y gestión. Elegir herramientas según el tipo de operación permite optimizar recursos desde el inicio.