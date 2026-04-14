Se viene el pago del Impuesto a la Renta 2025 y, para hacerlo de manera eficiente, los contribuyentes cuentan con la opción de utilizar canales digitales que simplifican el proceso directamente desde la web. Esta modalidad permite presentar la declaración y efectuar el abono correspondiente sin necesidad de traslados físicos o el uso de dinero en efectivo. Gracias a estas herramientas tecnológicas, es posible cumplir con las obligaciones tributarias desde cualquier lugar con conexión a internet, garantizando rapidez y seguridad en la transacción.

El cronograma para presentar la declaración del Impuesto a la Renta comenzó a fines de marzo y se extiende durante varias semanas, según el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de cada contribuyente. Realizar el pago de manera digital ofrece varias ventajas. Permite completar el trámite desde cualquier lugar con conexión a internet, evita filas o traslados y brinda confirmación inmediata de la operación.

Niubiz, compañía en procesamiento de pagos nos da recomendaciones para pagar tu Impuesto a la Renta 2025:

Revisa con anticipación tu fecha de vencimiento:

Antes de realizar el pago, verifica el cronograma publicado para identificar el día que corresponde según el último dígito de tu RUC.

Ten a la mano tus datos y medio de pago:

Para completar la operación necesitarás ingresar al portal web y contar con una tarjeta de débito o crédito habilitada para compras online. A través de soluciones impulsadas por Niubiz y Visa, las personas naturales, micro y pequeñas empresas, así como grandes negocios, pueden realizar el pago de su impuesto utilizando tarjetas de débito o crédito, de forma segura y completamente online.

Guarda la constancia de pago:

Una vez realizada la operación, descarga o guarda el comprobante digital para tener un respaldo de la transacción.

El uso de pagos digitales en trámites tributarios permite que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera más práctica y segura, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para simplificar procesos que antes requerían trámites presenciales.