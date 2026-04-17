El ecosistema de startups en el Perú atraviesa un momento de gran dinamismo, con una inversión que supera los US$ 257 millones en los últimos tres años. Sin embargo, el reto de la consolidación sigue siendo alto para los nuevos negocios.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, Oscar Hugo Paz, CEO de Plak, destaca que el éxito no depende solo de una buena idea, sino de construir modelos sostenibles y escalables mediante una infraestructura digital sólida. Desde casos de éxito regionales como Plak en Cusco, queda claro que la clave para no fallar reside en la planificación estratégica y la visión de largo plazo desde el primer día.

El experto nos da algunos consejos

1. Pensar en escalabilidad desde el primer día

Uno de los errores más comunes es construir negocios pensados solo para sobrevivir en el corto plazo. Las startups que logran avanzar son aquellas que diseñan desde el inicio un modelo que pueda crecer, adaptarse y replicarse en otros mercados, especialmente a través de soluciones tecnológicas.

2. Apostar por infraestructura digital sólida

Contar con una base tecnológica robusta ya no es opcional. Desde la presencia online hasta la gestión de datos, la infraestructura digital es clave para sostener el crecimiento. En ese camino, startups peruanas como Plak vienen ganando terreno al ofrecer soluciones que permiten a otros emprendimientos operar de manera más eficiente y profesional desde etapas tempranas.

3. Construir con visión de largo plazo

El acceso a financiamiento ha crecido, pero también la exigencia del mercado. Programas como StartUp Perú han financiado más de 1,160 emprendimientos con más de S/ 190 millones, lo que evidencia que existe oportunidad, pero también competencia. Las startups que destacan son aquellas que logran combinar crecimiento con sostenibilidad y una propuesta de valor clara.

Un ejemplo de esta nueva generación es Plak, emprendimiento nacido en Cusco que refleja cómo desde regiones fuera de Lima también se pueden desarrollar soluciones tecnológicas con proyección nacional. Su enfoque en infraestructura digital responde a una necesidad creciente dentro del ecosistema emprendedor.

“Cada vez más accesible, pero también más competitivo, el desafío ya no es solo iniciar, sino mantenerse y escalar. En esa línea, aplicar estrategias claras desde el inicio puede marcar la diferencia entre una idea que se queda en el camino y una startup que logra consolidarse”, concluyó Paz.