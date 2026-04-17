El acceso al sistema financiero en el Perú ha mostrado un crecimiento importante, con 5.7 millones de personas incluidas formalmente entre 2020 y 2024. Si bien esto abre puertas para que más emprendedores financien su crecimiento, el uso del crédito sin planificación puede derivar en un sobreendeudamiento peligroso.

“Para muchos emprendedores, el crédito es una oportunidad para comprar mercadería, invertir en equipos o hacer crecer su negocio. Sin embargo, cuando se usa sin planificación, puede convertirse en una carga difícil de manejar”, recalca Carlos Chauca, experto en negocios de Caja Los Andes.

El experto comparte los errores más frecuentes al momento de endeudarse y algunas recomendaciones prácticas para evitarlos:

Pedir un crédito sin tener claro para qué se usará:

Este es uno de los errores más comunes. El préstamo debe tener un objetivo concreto, como comprar insumos, adquirir maquinaria o reforzar el capital de trabajo. Antes de solicitarlo, es importante preguntarse cómo esa inversión ayudará a generar más ingresos.

No calcular cuánto podrá pagar el negocio:

Muchos emprendedores solicitan un préstamo sin estimar cuánto ingresará el negocio en los próximos meses. Hacer cálculos simples de ingresos y gastos ayuda a saber si las cuotas serán manejables y evita atrasos.

No tener un fondo de respaldo para imprevistos:

Muchos emprendimientos destinan todo el crédito a la operación diaria y no consideran que pueden surgir meses con menos ventas. Contar con un pequeño colchón o plan de contingencia ayuda a cumplir con las cuotas incluso en temporadas bajas.

No comparar opciones antes de elegir:

No todos los créditos son iguales. Revisar tasas, plazos y condiciones permite elegir la opción que mejor se adapte a cada emprendimiento.