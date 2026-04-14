La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ahora utiliza inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar errores en las empresas antes de cualquier fiscalización. Recientemente, se hallaron facturas sin sustento por montos millonarios, lo que obliga a los negocios a ser más precisos con su información. Para evitar alertas inmediatas, es fundamental mantener registros actualizados y sustentar cada operación con comprobantes válidos.

“La fiscalización no depende de una visita presencial. La SUNAT puede detectar inconsistencias a partir de la información que las propias empresas declaran. Un error en compras, ventas o sustento puede generar alertas inmediatas”, explica la Dra. Paola Julca, directora de la carrera de Contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú.

Prácticas básicas para reducir riesgos

*Mantener registros actualizados de ingresos, egresos y movimientos bancarios.

*Sustentar todas las operaciones con comprobantes de pago válidos.

*Revisar periódicamente las declaraciones antes de presentarlas.

*Evitar el uso de facturas de terceros sin respaldo real de la operación.

*Conciliar la información contable con la bancaria, para detectar diferencias a tiempo.

“La mejor forma de enfrentar una fiscalización es estar preparado. Cuando la información está clara y sustentada, el proceso deja de ser una amenaza y se vuelve una simple verificación más”, añade Julca.

La disciplina en el registro de operaciones

La digitalización ha cambiado la forma en que se supervisa a los contribuyentes y ha reducido los márgenes de error. Para ello, se necesita formar una disciplina en el registro de operaciones y una revisión constante de la información, esto evitará afectar la estabilidad del negocio.