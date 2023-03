De niño, Harry Neira iba a visitar a su abuelita en el pueblito de Culebreros en Piura donde vio el proceso de cosecha, tostado y molido de los granos de café. Ese recuerdo le quedó tan grabado que después de terminar la carrera de cocina, lo único que quiso era tener su propia cafetería. Y aunque sus amigos le decían que eso era una locura, Neira Café Lab ahora tiene cuatro locales con miras a abrir más y pronto llegará la suscripción para que llegue a las casas.





CÓMO DEBE DE SER UN BUEN CAFÉ

Cuando pruebas un café, ¿qué características tiene que tener para saber que es bueno?

En lo sensorial, el café tiene que tener personalidad, abrazar el dulzor, la acidez y el amargor.

Tienes 33 años, eres muy joven y en tan poco tiempo has crecido en el mercado, ¿a qué crees que se debe ese éxito?

Es a base de mucha chamba, enfocado a cuidar la marca, las finanzas y cuidar al equipo para que transmitan los valores y eso nos ha hecho crecer. Que los clientes vean a Neira como su casa.

¿De dónde vienen los granos con los que trabajas en tus locales?

Trabajamos con café cien por ciento peruano. Mi idea es que Neira sea la pasarela del café peruano. Trabajo con productores de Puno, Cusco, Villa Rica y subimos hasta Amazonas. En la medida de lo posible queremos tener café de todas las regiones del Perú respetando las estaciones.

¿Cuál es lo más complicado al abrir un negocio, qué cosas tienes que tener en cuenta?

Tienes que saber que habrá mucha incertidumbre y si no tienes control de eso vas a cerrar en una. Es importante formar equipo, construir confianza en ellos, que cuando haya momentos de crisis juntos podamos salir adelante. Hay que tomar decisiones en el momento. Y cuando te digan que tu proyecto no funcionará, echarte aceite y confiar en ti, pues a mí el tiempo me dio la razón.

Hace un tiempo, Harry decidió redecorar su local para estar vigentes en el mercado. Ahora sus clientes podrán conocer cada proceso de los granos del café. Foto: Educardo Cavero.

¿Cuál es la diferencia de este concepto con las cafeterías tradicionales?

En Neira, el café es el protagonista, la gente viene aquí porque quieren tomarlo. En cambio, en las cafeterías tradicionales vas por una ensalada, un sandwich y el café es un complemento.

Tuviste más locales, pero la pandemia cerraste, ¿Cómo es qué tan rápido te recuperaste?

En la pandemia cerré dos locales. En la crisis sanitaria todo era bien emocional, eso de cerrar locales me apenaba, el proceso del duelo era corto y tuve que pensar rápido qué hacer, pensar las cosas en frío, pues si te encapsulan en la emocional, la razón desaparece. Escuché a los clientes quienes me ayudaron a ver locales y salimos a flote muy rápido, pusimos delivery y no paramos.

Los granos de café vienen de Puno, Cusco, Villa Rica y de otras regiones del país. Foto: Eduardo Cavero.

¿Qué hacías para que la gente conozca este concepto?

Todo era por redes sociales y nos sirvió mucho el boca a boca, la gente se pasaba la voz de que había una cafetería de especialidad. Con el equipo afinamos bien que la calidad esté plena, de comunicar y dar información a la gente. Remodelamos el local para mantenernos vigentes, que la gente conozca el proceso del tostado, los tiempos, la variedad de cafés y los métodos de extracción.

Tienes varios locales, ¿cuál es tu meta, hacia dónde quieres llegar?

Queremos llevar el café peruano al mundo y que más personas lo tengan en sus mesas.

El café peruano se encuentra en el puesto top de exportación luedo de los arándanos y los espárragos. Foto: Eduardo Cavero.

Estudiaste cocina, ¿por qué elegiste el café?

Me encanta cocina, pero cuando hacías mis prácticas me la pasaba picando ajos y cebollas en la Rosa Náutica, no me gustó aún sabiendo cómo es la carrera, quería ir buscando más opciones, fui mozo y me cachueleaba en otras cosas, hasta que conocí Café Verde donde quedé fascinado de la tostadora, el molino y lo comparaba con lo que viví con mi abuela en la chacra, con su batán. Me formé en Alemania y ahora gano competencias.

Muy pronto, Harry habilitará las suscripciones de café para que llegue puntual a las casas de más peruanos. Foto: Eduardo Cavero.

¿Qué le falta al café peruano para ser reconocido mundialmente?

Faltan políticas públicas. No sé por qué no le dan el peso necesario, pues después de los arándanos y de los espárragos viene el café que está dentro de los tops de exportación. El crecimiento del consumo es gracias a los jóvenes emprendedores que abren sus cafeterías y eso ayuda mucho.

RAPIDITAS

*Errores que te sirvieron de lección

1.-Firmar contratos sin tener una asesoría legal.

2.-No cuidaba las finanzas y gastaba mucho. Esto es el corazón del negocio, no puedes pensar en crecer si no tienen las finanzas controladas. a estados unidos si no tengo las finanzas controladas.

El delivery fue importante, cómo ves el marketing digital

Después del delivery se abrió un canal de comunicación muy cercana con los clientes a través de WhatsApp y del Instagram. Utilizamos las redes sociales y habilitaremos la suscripción de café para que llegue a casa.

¿Por dónde deben empezar los jóvenes que quieren tener su cafetería?

-Conozcan sus costos y eso tiene que ver con la salud financiera del negocio. Si son buenos baristas y catadores no es suficiente para poner un negocio, lleven un curso para ver esta área.

-Vayan con calma. Un negocio no es sencillo de gestionar y mantenerlo es muy complicado demanda conocimiento y salir adelante tras una frustración.

-Si buscan un socio que sea una persona que les de algo que les falta, he visto baristas que se juntan, pero quien ve gestión costos, como supervisan.