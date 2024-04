Mathi Gálvez Sincek trabajó por siete años en una aerolínea como tripulante de vuelo, pero junto a su esposo, Diego Sánchez tener un negocio propio y apostaron por hacer sopas en un food truck fuera de su casa, empezaron sin saber nada del rubro, pero tuvieron gran acogida y abrieron algunos locales, pero lo cerraron por la pandemia. Con una nueva estrategia, ‘La Sopería’ se posicionó con fuerza en varios distritos y con la meta de salir a provincia y al extranjero.

Mathi, ¿cuál dirías que es el secreto de una buena sopa?

Hablando de cocina, el amor porque es el ingrediente más importante para todo. Te tomas una sopita cuando necesitas un poco de abrigo, cuando te sientes malito o cuando estás con resacas y quieres recuperar la energía. Además, el kion es vital.

Si te preguntara, el por qué La Sopería se ha posicionado en el mercado, ¿cuál dirías que son sus atributos?

Tenemos 7 años en el mercado y ha sido un largo recorrido, creo que la perseverancia, un buen equipo de trabajo, buenos socios salir adelante.

Fuiste tripulante, ¿Cómo te convenciste de hacer este negocio?

En realidad, mi socio, quien también es mi esposo, fue quien me convenció para poder arrancar con el empoderamiento. No me veía en el mundo de la gastronomía, pero supe quererlo y sobre todo tener algo propio, estar más tiempo con mis hijos.

Se dice que hay señales que te dicen que van por un buen camino, ¿cómo fue en tu caso?

Muchas veces hemos querido tirar la toalla, no sabía si esto era lo nuestro, pero sabíamos que teníamos un buen servicio, pues trajimos todo el conocimiento que tenía del avión, una atención diferente. Cuando empezamos con el camioncito cocinábamos y nos encargábamos de todo, la gente se iba pasando la voz, es un buen negocio nos expandimos y buscando inversionistas.

Nacieron en un ‘food truck’ y tuviste una fuerte caída en la pandemia, ¿cómo te motivaste?

Me caí completamente no sabía qué hacer, si seguir o ir por otro camino, fue difícil, cerramos, pero después abrimos en otros puntos. Fueron pruebas para todos los sectores, nos sirvió como aprendizaje. Mi mayor motivo es y será mi familia.

Los expertos hablan de la importancia de la innovación, ¿de qué manera aporta a la marca?

Hemos tratado de mejorar 1% cada día, siempre hay algo nuevo qué hacer, automatizar, estandarizar los procesos, tener un grupo más grande, la mejora se multiplica.

La sopa es estacional, ¿qué hacen durante el verano?

Es estacional, pero hay soperos que con su ventilador comen su buen plato, pero no es la mayoría, porque baja en verano, por eso tenemos la propuesta de la salchipapa, los sanguches para soportar esta temporada.

El negocio es con tu esposo y tu socio, ¿hay conflictos?

Los hubo en el inicio, tenemos diferentes formas de trabajar y había conflictos, pero hemos aprendido a manejarlo. En comunidad se puede conseguir todo.

Me comentabas que franquician desde el 2023, tienen proyectos para salir a provincias y al exterior, si alguien está interesado en la marca, ¿qué le dicen?

Actualmente, tenemos cinco sedes en Bellavista, San Borja, Lince, Surquillo y Surco. En mayo estaremos en Mercado San Ramón en Miraflores. Nos ha ido muy bien con tema de la franquicia, somos un equipo grande que están detrás de todas las marcas. Además, de tener un equipo administrativo que se encarga de supervisar todas las áreas, tanto operativas como de aplicativos, de calidad que constituye el éxito del negocio.

¿Cómo hacer para tener una franquicia?

Contactarse por las redes sociales por La Sopería, les hacemos una presentación para que entiendan el modelo y luego una propuesta de acuerdo a su capacidad de inversión. Ya tenemos todo estandarizado porque hemos abierto varias.

¿Cuál es la sopa de mayor demanda?

El caldo de gallina es el más querido por todos.

RAPIDITAS

Si una ama de casa quiere empezar en su hogar, ¿qué debe tener en cuenta?

Si le gusta algún rubro, que aprenda todo sobre ello, que se capacite y empezar por las redes sociales para que vean su trabajo y también los comercialice. En tema de la cocina, manejar bien el tema de manipulación de alimentos y trabajar con productos de calidad. Aprender de costo. Y si piensa en algo más grande, debe saber de liderazgo, estandarización de manejo de equipo.

