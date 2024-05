Hace muchos años, los esposos Mery Quispe y Raúl Altamirano empezaron con un negocio de denim en Gamarra donde vendían de manera tradicional. Cuando llegó la pandemia, sus hijas, Roxana y Jackelyn, quienes son profesionales, se quedaron sin trabajo y decidieron darle fuerza al área digital. Hoy, Roxjes Jeans están en las plataformas de Platanitos, Ripley y Falabella.

Roxana, están en un rubro de mucha competencia, ¿de qué manera se diferencian con las otras marcas que están en el mercado?

Es muy difícil encontrar un pantalón que visualmente se vea rígido, pero que sea suelto y estilizado, y a su vez, que tenga strech y que se amolde al cuerpo, esas características las tenemos. Los productos están elaborados con tela de Nuevo Mundo, que es nacional y premium. Además, nuestro packaging es bonito, hacemos activaciones y movemos full las redes.

El negocio empezó con sus padres, ¿cómo les va con la venta digital y la tienda física?

La venta digital es un furor, se incrementó mucho en la pandemia, mi hermana y yo nos metimos de lleno a las redes sociales y a trabajar la marca, pues nos quedamos sin trabajo. La venta digital es una como una tienda más, la física da seguridad para comprar y también estar en plataformas como Platanitos, Ripley y Falabella.

¿Qué deben tener en cuenta los emprendedores para que su marca se visualice?

Ser una empresa formal te abre muchas puertas, es sinónimo de crecimiento. Ser tu propia imagen en las redes sociales, porque los clientes se sienten identificados contigo, eres real, interactúas con ellos y se crea un vínculo con ellos.

Nos decías que la gente piensa que Gamarra es barato, pero no hay calidad…

Nos ha pasado que cuando las clientas pasaban por las tiendas nos decían que es muy caro, sé que Gamarra es sinónimo de barato, pero ser una empresa formal y que, además, quieres trabajar el tema de la sostenibilidad acompañado con lo digital abarca más que eso. Nuestras prendas no son fast fashion, la idea es que dure con el tiempo, que sea con una tela de calidad como la nuestra hecha con algodón y que tiene el adn Perú.

¿Cómo definirías tu marca?

Nuestro logro principal es vamos contigo, queremos que la prenda esté en cada etapa de tu vida, en la universidad y en el trabajo, y que puedas expresarte a través de ella.

¿El consumidor de ropa ha cambiado sus hábitos?

Si, al cliente actual le interesa mucho saber cómo está elaborada la prenda, si tiene responsabilidad a nivel empresarial, de qué está hecha la tela, el proceso y los vamos acompañando con la comunicación digital.

¿La recesión económica afecta tus ventas?

El 2023 fue muy difícil, tuvimos muchos retos, pero espero que este 2024 mejore, nuestra principal estrategia es no adelantarnos con la misma cantidad de producción. El área digital te abre muchas puertas, armamos comunidad en las redes sociales para atraer a gente a la tienda.

¿Qué preguntan los clientes cuando van a comprar?

Lo principal son las tallas, nos preguntan: ¿qué tallas tienes?, ¿arma o no arma?, ¿me saca o no me saca?, trabajamos mucho en el corte que te da un realce en la parte trasera, las pinzas para adaptarse a todo tipo de cuerpo.

¿Qué tienen pensado para la campaña del Día de las Madres?

Estamos pensando tener el packaging para este día especial, que sea muy bonito para que no necesiten envolverlo y lo tengan todo listo, además, de algunos regalitos que tanto les gusta las clientas; una mascarilla facial, labiales y otras sorpresas.

RAPIDITAS

¿Cómo están manejando el flujo de caja?

Somos muy ordenadas en el tema de la organización de la tienda, vemos los gastos diarios y las salidas, nos ponemos metas semanales y mensuales. Ver que si no van bien las metas en tienda física equilibrarlas con la tienda digital. La meta se tiene que cumplir para tener la fluidez en la empresa.

