“Lo que se hereda no se hurta”. Arturo Huamán viene de una familia de comerciantes de golosinas. Sus padres le enseñaron el valor del trabajo desde que era niño, pues pasó gran parte de su adolescencia y juventud a cargo de la tienda. Hoy tiene su propio negocio de tiendas saludables ‘Organa’ con cinco locales en zonas estratégicas que son éxito y abrirá otras más. Pronto lanzará sus conceptos de postres y boticas saludables del Perú. ¿Quieres saber cómo lo hizo?

CREACIÓN DE UNA MARCA

¿Cómo nace el nombre Organa?

Cuando uno emprende no ve el tema de la creación de marca como primera opción. Una amiga me dijo que el primer paso para tener una marca exitosa es el nombre y lo hice con un especialista. Organa está enfocado en un 70% a la mujer que toma decisiones de compra y que cuida su salud.

ESTUDIO DE MERCADO

¿Cuál es el perfil de los clientes que llegan a tus tiendas?

Al inicio quise llegar a los jóvenes a través de las redes sociales porque son el hilo conductor, pero al abrir la primera tienda me di cuenta que no eran ellos, cambié mi perfil por las señoras entre 30 a 45 años que se cuidan, hacen deporte y son las que deciden en las compras. Luego vienen la dieta Keto y los deportistas.

Esta tienda es el preferido de jóvenes que buscan la dieta Keto, pero también para los deportistas que quieren las mejores proteínas. Foto: Organa.

Organa ha tenido mucho éxito en el mercado, ¿a qué se debe?

Es trabajo, perseverancia. Estoy en mi negocio 24/7 atento a la limpieza, a los pedidos, se mucho el tema de marketing y busco estrategias. Hemos llegado en el momento preciso a este rubro que era liderado por una marca de grandes capitales y yo un joven emprendedor apuesta en crecer más que la competencia, abriremos cinco tiendas más.

APRENDÍ DE MIS PADRES...

Trabajaste desde niño junto a tus padres, ¿cómo te inspiraron?

Mis padres son los que sin querer queriendo me formaron para ser un emprendedor. Me levantaban los domingos temprano para llevarme a su tienda, mi desayuno era mi pan y mi avena, trabajaba en su distribuidora de golosinas. Me enseñaron a tomar riesgos en los negocios, a saber, desde limpiar tu tienda hasta ver tu dinero.

¿En qué te diferencias con la competencia?

La primera estrategia es diversificar en lugares donde la competencia no llegaba, ir a San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre. En el 2018 no se veían tiendas saludables. Los precios son accesibles y una variedad de productos atrae a la gente. Adicional son los postres que jala, fue un ganchazo son un15% de las ventas.

Arturo aplica estrategias de marketing para cautivas a cada cliente que llega a sus tiendas. Cuenta que las madres son las que tienen el poder de decisión y cuidan la salud en casa. Foto: Giancarlo Ávila.

LOS PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA

¿Cuáles son los productos de mayor rotación?

En la pandemia, la vitamina C y la melatonina se volvieron productos tops por la ansiedad. Luego la categoría de los diabéticos, la categoría de los snacks, las mamás buscan alimentación sana para las loncheras y desayunos, y la categoría para los deportistas.

¿Por qué es importante alimentarte de manera saludable?

Se debe tener una dieta balanceada, nos capacitamos con nutricionistas para conocer de las micro y macro nutrientes y los tipos de dietas que hay. A esto se le complementa la parte de las actividades físicas y la parte espiritual.

¿La inestabilidad que vivimos los afecta?

Para ingresar a un negocio debe analizar. El target que estamos orientados elige la alimentación ante otras cosas. Me afectó en precios, pero elimino algunas cosas. Es un negocio que pese a la crisis puede salir adelante.





EN PLANES DE EXPANSIÓN DE LA MARCA

¿Piensas en ir al extranjero con este concepto?

Pensamos llevar este formato a Latinoamérica y ser una vitrina de productos saludables, pensamos llegar a Europa y para ello, se necesita capital humano que se debe preparar.

Tener un buen equipo es la base de todo negocio. Organa capacita a su personal con especialistas de la salud para que conozcan las necesidades de cada cliente. Foto: Giancarlo Ávila.

¿Qué se viene?

Lanzaremos una marca de arquitectura. Organa se convierte en un grupo. Se viene la primera botica natural saludable en Perú y Organa postres saludables. Ahora tenemos a las máquinas expendedoras saludables para veganos, sin azúcar, sin gluten, Keto que ingresarán a Plaza San Miguel, Jockey Plaza y a toda la universidad San Ignacio de Loyola.

Uno de los éxito de la marca es haber ingresado una gran variedad de productos. Foto: Organa.

¿Qué te dicen los clientes de Organa?

¡Guau! No sabía que en Perú había ese tipo de tiendas. Hay gente que viaja mucho y ahora puede encontrar sus productos aquí. Al target mediano, le interesa que haya una tienda saludable donde englobe todo, encontrar en un solo lugar. Aquí vienen clientes de Ate, San Martín de Porres y otros distritos porque aman el concepto.

Rapiditas

Errores de lo que aprendiste

Trabajar con profesionales que me hagan las cosas más rápidas. Analizar bien al cliente con las necesidades: Comencé con muchos productos sin gluten y no me funcionó.

Marketing digital: que mi marca se vea en las redes sociales y los jóvenes lo viralizan, que los productos se vean con las personas, enseñar la tienda eso vende.

El canal Ecommerce es muy fuerte y robusto.

¿Qué deben tener en cuenta finanzas saludables?

Conocer cuáles son sus gastos fijos y variables.

