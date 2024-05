Thalía Rubio era entrenadora y siempre tuvo un estilo de vida saludable. Empezó con un negocio de postres bajos en azúcar, pero en la pandemia se dio cuenta que este ingrediente era perjudicial para la salud, y creó postres saludables sin gluten con Stevia, yacón y con fibra añadida cautivando al consumidor. Hoy, Thalía Fit Dessert tiene cuatro puntos de venta y se alista para ir a provincia.

Thalía, los emprendedores buscan oportunidades y encontraste el nicho de los postres saludables, ¿cómo resumirías tu experiencia?

Hace cinco años, empecé con el negocio de los postres bajos en azúcar y poco a poco fui descubriendo mi pasión. Antes era entrenadora y he llevado un estilo de vida saludable y lo reflejé en mis dulces. Me perfeccioné en D’Gallia en pastelería y panadería, luego hice un diplomado en el Dulce Hecho Arte para tener más creatividad. Iba a ferias para hacerme conocida. Viajé al Cusco donde estuve a cargo de la carta y en la pandemia regresé, fue ahí donde decidí crear postres sin azúcar y cuando los ofrecí en mi vitrina en cuatro horas volaron.

A la fecha, ¿cuántos postres has creado?

Tengo en la carta 50 postres, soy muy perfeccionista y para cada receta he tenido casi 20 pruebas, pues la textura tiene que salir bien.

¿Por qué optas por postes sin azúcar?

Porque el azúcar es una de las principales causas de muchas enfermedades. En la pandemia veíamos a personas con diabetes, hipertensión, problemas al corazón que eran los más afectados, quería dar una propuesta diferente a la que había en el mercado.

¿Cuál dirías que es el diferencial de tu negocio?

La variedad de los productos, estudié mucho el mercado y en cuanto a postres saludables no he logrado encontrar una opción que satisface como los míos; en textura y sabor, la calidad de los ingredientes, somos los únicos que añade fibra añadida y esto los hace muy digeribles.

¿Cuál es tu producto estrella?

Son cinco; el carrot cake, el cacao intenso, el pie de limón, crocante de manzana y tres leches.

¿Qué comentarios te han hecho tus clientes?

El simple hecho de verlos comiendo y disfrutando me causa mucha alegría. Me dicen que son muy ricos y que durante mucho tiempo han buscado dulces saludables debido a sus enfermedades.

Los postres son refrigerados para mantener la cadena de frío y los ingredientes pasan por un control de calidad. Foto: Jesús Saucedo.

Trabajas con alimentos, ¿cómo es el proceso para una buena manipulación?

Respetamos la cadena de frío, siempre están a 8 grados de temperatura, las chicas están correctamente uniformadas, usamos envases biodegradables para conservar el medioambiente, todo es muy limpio e higiénico.

¿La crisis económica afecta a tu negocio?

Nacimos en la pandemia que afectó a muchos negocios, pero a mí me llenó de luz porque empecé a crear una alternativa que contribuya con la salud de las personas en pandemia. No me afectó.

¿Qué se viene para tu marca?

Se viene la franquicia, estamos abriendo más puntos de venta y a mediano plazo quiero poner mi cafetería en el Cusco porque es un mercado virgen y hay mucho turismo.

¿Cuáles son los meses de mayor venta?

Los mejores meses son a partir de mayo hasta octubre, pues sube considerablemente las ventas.

¿Cuál es tu sabor favorito?

Todos, pero el que me gusta la tarta de fresa, la lúcuma, soy más de texturas cremosas.

¿Cómo haces para innovar en tu propuesta?

Siempre estoy leyendo sobre los ingredientes y sus beneficios para el organismo para poder comunicarlo a los consumidores y sepan qué están comiendo. Próximamente llevaré un curso relacionado al negocio que quiero crear.

RAPIDITAS

Qué no debe hacer una ama de casa que quiere tener un negocio de postres

Si realmente es su sueño, nunca rendirse, tiene que ser constante y no dejarse vencer por el cansancio y los retos que se presentan, porque cuanto más crece y hay más obstáculos aparecen, deben verlo como oportunidades. Mantener la calidad de sus productos, pensar en cómo ayudar a la sociedad a través de su negocio, pues no todo es monetario. Sé constante.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Churroholic: Contadora se quedó sin trabajo y creó la innovadora propuesta de churros que son un éxito

Roxjes: Una marca que nació en Gamarra y hoy tiene gran presencia en las plataformas de Ripley, Platanitos y Falabella