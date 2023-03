Guillermo Rivas y Ayrton Laura son dos comunicadores que crearon una florería en un garaje y después de aplicar estrategias de marketing lograron crecer dos mil por ciento en dos años. Magia.pe tiene cuatro locales físicos y llega a toda Lima. Uno de sus éxitos es que tienen su propio software que agrupa a taxistas en su aplicativo, encargados de repartir sus productos, y trabajan con los mismos productores de flores del interior del país. Guillermo nos cuenta por qué esta marca es tan exitosa.

¿Cuándo deciden pasar de una tienda virtual a las tiendas físicas?

Iniciamos en una cochera en Surco, con un presupuesto limitado, luego se convirtió en una ‘startup’ con una producción importante. Creamos un software para que nuestra tienda virtual llegue a todos los rincones de Lima y Callao. Ninguna otra marca lo hace. El crecimiento fue tan exponencial que tuvimos que abrir locales físicos.

¿Por qué creen que crece tan rápido?

El uso de la tecnología en el negocio, tenemos el software, permite dar empleo a cientos de taxistas que son agrupados en un aplicativo. Además, hemos roto la desintermediación con los floricultores de Huaraz, Cusco, Arequipa y Tacna, quienes eran los menos beneficiados de la cadena.

La historia de 'Magia.pe' y cómo empezaron su negocio en una cochera. (Fotos: Jesús Saucedo)

¿Cuál es la ventaja de tener e-commerce?

Estás en todas partes, eso es fundamental. Se pueden comprar en Las Casuarinas de Surco y en San Martín de Porres. Es curioso, pues a pesar de la coyuntura, el peruano está aumentando su poder adquisitivo para cosas puntuales.

¿Cuál es la filosofía de la marca?

Nacimos en el 2019, con el sueño de construir una marca de floristería a una mujer empoderada, a través de las flores. Luego de cubrir tantos casos de feminicidios donde la mujer es sometida y muchas veces pausada, queremos que a través de las flores se sientan valoradas y queridas. La gran mayoría de maestras son mujeres que fueron formadas aquí.

PERSEVERANCIA, RESPONSABILIDAD Y METAS

¿Por qué dos comunicadores deciden abrir una floristería?

Me especialicé en Marketing Digital en Esan y otros cursos en el exterior y uno de los sectores en crecimiento para el comercio electrónico eran los productos de regalos. Iniciamos como una florería y lo complementamos con regalos personalizados.

¿Cuál es la dificultad al emprender?

La informalidad. Es complicado tributariamente cuando una persona no da factura, ¿Cómo sostienes un negocio en crecimiento si no tienes sustento fiscal? El segundo problema fue el no tener una referencia empresarial, nos basamos en aplicaciones de tecnología Rappi y otras, y decidimos crear una página robusta.

Son socios, ¿cómo se reparten las responsabilidades?

Ser socios fue una fortaleza. Ayrton se encarga de la logística y la producción y yo en el marketing y el branding.

¿Cómo es el consumidor peruano?

Muy exigente, sobre todo muy emocional. Hay un cambio fundamental en la cultura, el peruano se vuelve menos machista y eso es algo que va a cambiar los cimientos. El varón gasta en detalles. Hoy en día, envían detalles desde Mi Perú, Ventanilla, sin ningún problema.

¿Cómo se promocionan?

Tenemos una estrategia digital muy nutrida en las redes sociales, pero en los principales motores del comercio, apuntamos a la persona con intención de compra, ahí radica la diferencia, es lo que nos llevó a crecer.

¿Cuáles son las fechas de más ventas?

Día de San Valentín, Día de la Madre y la fecha fuera de campaña que son los cumpleaños de las mamás.

¿Por qué se convierten en la primera tienda virtual del Perú?

Hemos crecido alrededor de dos mil por ciento en dos años, ese nivel de crecimiento nos llevó a ser una marca relevante del sector y porque nuestras ventas crecen exponencialmente, pasamos de tener dos a cuarenta colaboradores y en campañas se emplea a más personas.

¿Qué metas tienen?

Posicionar más la marca, abriremos más tiendas en centros comerciales y reducir los costos en el mercado para que todos puedan comprar.

¿Esta coyuntura actual les afecta?

Las protestas nos afectaron mucho, quedaron flores en el aeropuerto de Arequipa, tuvimos pérdidas de más de setenta mil flores en un día y también en la carretera de Áncash, pero soy de las personas que piensa que debemos apuntar a ser positivos y optimistas.

Errores que sirvieron de lección:

No investigar lo suficiente. Nos pasó con una pasarela de pagos, nos cobraban comisiones ocultas. Hay que leer las letras chicas del comercio electrónico.

RAPIDITAS