En los años 60′, un joven de 19 años empezó a vender productos de belleza puerta a puerta y logró que las mujeres ingresen en este negocio para tener independencia económica. Don Fernando Belmont creó Yanbal hace más de 55 años, empoderando a muchas emprendedoras. Y como parte de reconocimiento al trabajo de ellas, se realizó un viaje de ensueño a Punta Cana, donde asistieron directoras de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Guatemala y España.

Gonzalo Aguirre, director comercial y nieto del fundador nos cuenta cómo están cambiando las vidas de más mujeres.

Gonzalo, ¿de qué se trata este viaje a Punta Cana?

Estamos en Punta Cana para celebrar el Programa Anual de Reconocimiento, con 300 directoras independientes de la compañía. Disfrutan de 4 días y 3 noches, en el Hard Rock de Punta Cana. Han llegado de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Guatemala y Europa.

¿Cuál fue el proceso para que las directoras independientes logren un viaje como este?

Todas empezaron comprando y vendiendo los productos, confiaron en la marca y la recomendaron a más personas para que se unan a sus grupos hasta convertirse en líderes. Tenemos incentivos para eso, y cada año, las directoras que más crecen las llevamos a diferentes destinos internacionales.

¿Cómo ves el rubro de la belleza en el país?

En el Perú, la industria de la belleza siempre ha sido relevante y ha ido creciendo en los últimos años. Hoy este rubro representa dos mil millones de dólares, y hay más competencia; por eso, Yanbal tiene que estar a la vanguardia de la innovación para ofrecer productos que sean relevantes en el mercado para que las consultoras, emprendedoras y directoras tengan éxito.

Tu abuelo, don Fernando creó la compañía para que las mujeres tengan independencia económica, ¿cuál es ahora el trabajo de la nueva generación, sus nietos?

Como nietos tenemos muchísima responsabilidad en seguir guiando a millones de mujeres hacia el éxito a través del emprendimiento. Nuestra visión de la compañía está en seguir cambiando vidas, haciéndolo de una manera siempre muy innovadora en producto como nuevas tecnologías. Pero el fundamento del fundador va a seguir siendo vigente ahora y siempre.

Gonzalo, ¿cuál es tu rol en la empresa?

Mi rol como director comercial es asegurar que nuestro modelo de negocio sea el más competitivo y el más atractivo de todo el mercado. Sabemos que hay muchas empresas allá afuera diciendo lo mismo, pero nosotros tenemos la capacidad de tener un plan de compensación muy importante y atractivo. Una capacitación continua en digital y en presencial, con acompañamiento de profesionales de primer nivel. Eso nos garantiza tener un posicionamiento espectacular, además de nuestro portafolio de productos muy innovadores.

¿Cuál es la visión de la empresa de aquí a cinco años?

Mi visión de los próximos 5 años de la empresa está en seguir apostando por capitalizar al máximo el factor humano en nuestra compañía. Queremos seguir apostando por nuestras directoras y consultoras y seguir mejorando la experiencia en sus negocios, facilitándoles la venta, facilitándoles la ganancia y el crecimiento en la empresa. Apostando por la tecnología, en cómo hacer de esta gestión de negocio mucho más fácil.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

Gloria venció sus miedos y ahora es una mujer empoderada. Foto: Katty Gines.

Gloria Llerena es una gran líder que llegó a cumplir sus sueños con la venta de los productos de la marca. Esta era su segunda vez que viajaba a Punta Cana, pero además, gracias a sus metas alcanzadas logró conocer Europa y otros países.

Ella nos contó que se dedicaba al cuidado de sus hijos y del hogar, pero las cosas cambiaron cuando una amiga la invitó a ser parte de la Yanbal, al inicio tuvo mucho miedo, pero recibió capacitaciones que la fueron motivando y eso le permitió continuar y lograr convertirse en una directora.

Empezó sola, pues su esposo no la quería ayudar ni creía en este negocio; sin embargo, el tiempo y los resultados positivos que fue logrando le hicieron cambiar de opinión, ahora él es su socio estratégico.

“Gracias a este trabajo he logrado tener dos autos y darle educación de primera a mis hijos, he cumplido muchos de mis sueños y estoy muy feliz de seguir creciendo con la marca”, refiere.

CUMPLES UN SUEÑO Y LOGRAS INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Javier Rusca, gerente general de Yanbal de Perú Y Bolivia nos contó que ahora los hombres también han decidido apostar por este negocio. Foto: Katty Gines.

¿Cuáles son los beneficios que tienen las mujeres que se unen a la marca?

Son muchos los beneficios; primero, aseguramos una ganancia atractiva, no creemos en sueño si no se logra una independencia económica. Viajes, autos cero kilómetros. En este camino no están solas, porque las vamos acompañando, capacitándolas para que logren sus metas.

El reto en las empresas es más grande debido a la competencia y las plataformas digitales, ¿Cómo lo están manejando?

La pandemia fue un momento lindo dentro de la crisis, de renovación e innovación en la parte de sistemas y tecnología. Lo nuestro es la venta directa y no se podía salir, en un tiempo récord de 30 días, sacamos un ecosistema digital para que lo hagan todo desde casa y manejan su negocio sin estar presentes en cada lugar.

La delegación de directoras independientes disfrutaron de un viaje de ensueño a Punta Cana.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Industrias San Miguel: La familia Añaños Alcázar inició su negocio en la época del terrorismo y hoy están en 9 países

Meh: A sus 17 años vendía ropa en un showroom, logró estar en Falabella y se alista para relanzar la marca

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)