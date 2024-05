Fabiola Alva es administradora, psicóloga y artista. Un día pintó sus zapatillas y publicarlas en las redes sociales causó sensación, pues sus amigos y familiares le hicieron pedidos. Hoy, ‘Luz Solar’, envía sus productos al extranjero, hace para novias, quinceañeras y otros.

Terminaste el colegio y viajaste a Estados Unidos para estudiar, trabajaste en diferentes empresas, ¿Cómo te diste cuenta que pintar las zapatillas era lo tuyo?

Recuerdo que, desde los dos años y medio, mis padres me pusieron mi primer taller de arte y desde entonces he sido la persona más artística de mi promoción del colegio. En la universidad me ponía a dibujar en los cuadernos y siempre supe que esto era para mí. Decidí pintar unas zapatillas que quería mucho y subirlas en mis redes sociales fueron un boom, mis amigas y familiares me pedían diferentes diseños y creé Luz Solar.

¿Qué ha sido lo más difícil al empezar con este negocio?

Educarse en temas de finanzas, encontrar proveedores y aprender sobre redes sociales, esos puntos han sido claves para que pueda tener un éxito mis zapatillas. En la pandemia aproveché para vender por Google y Facebook porque todo era digital y debía adecuarme a la moda.

¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje?

Fue un proceso bonito para experimentar con diversos tipos de arte y materiales. Empecé con tela y evolucioné a cuero, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, inversión y paciencia,

A diario le llegan pedidos para contar historias a través de las zapatillas. Foto: Alessandro Currarino.

Tienes diseños muy originales, ¿quién es tu público objetivo?

Tengo varios: mujeres y hombres, entre 25 a 55 años, personas que aprecian el arte, lo original, son personas que aprecian regalar arte, algo personalizado, que cuente historias y niños que quieren dibujitos que no encuentran.

Dejaste tu anterior trabajo para dedicarte de lleno a tu negocio, ¿tuviste miedo al inicio?

Si, tuve temor de que esté de moda un ratito y luego deje de vender, pero es importante conocer un poco más de cuáles son las tendencias mundiales, innovar siempre en materiales y diseños, siempre hay un temor, pero hay que hacer las cosas sin miedo para ver los resultados.

¿Qué se viene para tu marca?

Me gustaría trabajar más para corporaciones, hace poco tuve un pedido de una empresa de cervezas que les regalaron a sus trabajadores zapatillas personalizadas, y quiero atender esos pedidos y abrirnos a otros países, pues llegamos a Suecia, España, México, Estados Unidos.

El consumidor de hoy quiere regalos más personalizados. Foto: Alessando Currarino.

¿Qué otros servicios ofreces?

Abrí una nueva colección para novias y quinceañeras con pedrerías y perlas. Además, de talleres para empoderar a la mujer mediante el arte puedan tener un negocio.

¿Tus zapatillas son accesibles para el bolsillo?

Son accesibles para todos, tenemos para recién nacidos desde 80 soles, niños 150 a 250 soles. Trato de adecuarlo al presupuesto del cliente para que esté contento.

¿Qué diseños salen más?

El fuego y el agua que fueron las primeras zapatillas que hice, El Principito llegué a vender más de 400 pares, las galaxias, flores de retablo, Pokemón, Dragon Ball y animes.

Las zapatillas para novias y quinceañeras con pedrería tienen mucha demanda. Foto: Alessandro Currarino.

¿Qué tan importante son las redes sociales?

Son todo. Hay que saber invertir tu tiempo y mover tus redes sociales es un balance que es importante establecer desde un principio, es una vitrina al mundo, he podido exportar gracias a estas plataformas. Hay que aprender y también invertir dinero, es un gran paso para crecer.

RAPIDITAS:

CONSEJOS PARA EMPRENDER EN ESTE RUBRO

Visualicen y sepan cuáles son sus fortalezas, qué me gusta, qué me apasiona, vean cuál es la necesidad de su público y creen la idea, hay que lanzarse de frente, no se demoren tanto en ver el logo, inviertan en buenos producto, innoven en propuestas.

