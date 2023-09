La tecnología llegó para simplificarnos la vida. Uno de los casos más exitosos en el Perú y que suena más allá de las fronteras es el Yape, un aplicativo que nació de la genialidad de 12 personas que reunidos en el centro de innovación del Banco de Crédito del Perú crearon este aplicativo que buscaba reducir el uso del billete haciendo transacciones rápidas y sin moverte de tu asiento. Al inicio tocaban puertas para que los usuarios lo usen y hoy en día, son 13 millones de personas que lo llevan consigo. Rufino Arribas, líder de Yape nos cuenta todo el proceso de creación y expansión.

NACIMIENTO DE LA BILLETERA DIGITAL

¿Cómo nace Yape?

Los bancos siempre han querido reducir el uso de billetes y monedas en la economía porque es costoso. En el 2016 apareció en el mundo el concepto de billeteras digitales y calzó perfecto para pensar en una billetera independiente de la banca móvil. Nos preguntamos, ¿Y qué tal si le ponemos un nombre y colores distintos para probar el concepto? Y así nace Yape.

UNA IDEA NETAMENTE PERUANA

¿Esta idea es creatividad peruana?

Es super importante que sepan que Yape no es la copia de una app de la China o de la India que vino y se hizo, no. Son códigos desde cero que se hizo acá. Como digo: del Perú para el mundo. Porque hemos abierto en Bolivia.

10 millones de transacciones se realizan al día.

UN APRENDIZAJE CONSTANTE

Como todo producto nuevo, ¿qué cosas aprendieron en el camino?

Cada etapa es linda, porque se crea el aplicativo y tienes que conseguir usuarios, nadie quiere usarlo, tienes que mendigar. Al inicio fuimos a una universidad, pues se pensó que era para jóvenes universitarios que tenían una vida activa, y nos dimos cuenta que los jóvenes del 2016 no estaban bancarizados y tuvimos que cambiar el público objetivo, enfocados en personas que trabajan y tienen cuenta sueldo.

YAPE PARA EL COMERCIO PERUANO

Al inicio se creó para hacer transacciones entre usuarios de la cuenta BCP, ¿cómo incursionan en los negocios?

Fue icónico cuando uno del equipo de Yape me dijo, Rufino, encontré en Máncora al señor que vende mándalas y era espectacular porque nadie había impulsado el uso del App en un comercio y a raíz de eso, impulsamos el uso del QY en distintos comercios.

¿Qué vino después?

Luego aparecieron distintas funcionalidades como: recargas, yape con DNI y todo lo que ahora conocen. Estamos muy contentos y entusiasmados con la Yape tienda que vamos a lanzar donde podrán comprar artículos directamente. El tipo de cambio que se lanzó hace poco y así sucesivamente, para estar presentes en el día a día de todos los peruanos.

Rufino Arribas está muy orgulloso del gran trabajo de su equipo y hoy tienen como meta a convertir a Yape en la súper App del Perú. Foto: Jesús Saucedo.

MÁS PERUANOS SON YAPEROS

¿Cuántas personas utilizan Yape?

13 millones de usuarios y hay 10 millones de transacciones al día.

Hoy en día, Yape lo utilizan emolienteros, canillitas de periódicos, negocios de comida, ropa y hasta pagos de servicios.

EL ÉXITO DE UN GRAN GRUPO HUMANO

¿A qué cree que se le atribuye el éxito del aplicativo?

A un grupo de locos y apasionados que no se han dado por vencido cuando decían que no se puede, hemos demostrado que con pasión y con ganas sí se puede.

El aplicativo peruano llegó a Bolivia y con resultados positivos.

SIEMPRE HAY MEJORAS EN EL APP

Este aplicativo se ha ido modificado según las necesidades, pero hay personas que no se atreven a usarlo, ¿Cuáles son los beneficios que tiene?

Cada dos semanas se lanza una nueva versión de Yape, en Play Store o en Apple Store, siempre hay oportunidad de mejoras. Uno utiliza algo porque encuentra usabilidad que satisface tu necesidad y ahora buscamos trascender más allá del uso de efectivo.

Yape se crea en el centro de innovación, ¿cómo ha ido creciendo en el tiempo?

Es caóticamente lindo. Si conversamos mañana por la mañana tendríamos que estar probablemente afuera porque no hay sitio; empezamos 12 personas y hoy podemos ser 800 con una pandemia al medio que lo que ocasionó fue la cantidad de ‘yapers’.

FACILITANDO LA VIDA DE MUCHOS USUARIOS

Las personas que venden emolientes, periódicos, helados dicen: yapéame, ¿de qué manera les facilita el App?

Ya no hay excusa de que no tengo plata. De hecho, los niños han aprendido de eso con sus papás y sobre todo con los helados. Hemos ayudado a que vendan más, ya no es te fio sino te yapeo en el momento.

El App que lo usan en todos los rubros, facilitando la vida de muchos usuarios.

LA SEGURIDAD POR DELANTE

Para la gente que aún tiene miedo y no se arriesga a usarlo, ¿qué tan seguro es?

La mejor referencia de lo seguro que es, se ve en la cantidad de usuarios que tenemos y la cantidad de transacciones; son cerca de 10 millones de transacciones al día.

¿Cuál es el perfil de un yapero?

Como tú, como yo, como todos los peruanos, hemos roto todos los mitos.

¿De dónde viene el nombre de Yape?

El nombre es mío. Fue divertido porque ya estaba el concepto del producto, hicimos una dinámica con el equipo de diseño, y de acuerdo a los atributos del producto que sea divertido, sencillo, rápido, iban lanzando nombres y desde pequeño usaba la palabra yape y a todos les gustó más.

UNA SUPER APP DEL PERÚ

Con todos estos años en el mercado, ¿en qué buscan convertirse?

A nivel billetera o app, ser una super app del Perú, y eso significa que no necesites nada más, que puedas hacer pagos, reservar y comprar cosas, etc.

¿Dirías que ser del Banco de Crédito generó confianza en el usuario?

Sin lugar a dudas. Cuando nació Yape; nombre y colores raros, ¿por qué voy a meter mi tarjeta donde me pagan a este aplicativo? Cero confianzas y pusimos un App del BCP y cuando agrandamos la palabra nos dimos cuenta que la gente iba cogiendo más confianza. Es un privilegio contar con este respaldo.

UNA GRAN RESPONSABILIDAD

¿Qué significa convertirse en el ecosistema digital más importante del Perú?

Una gran responsabilidad porque cuando el servicio se interrumpe impactamos. Al inicio se caía constantemente y nadie se daba cuenta por las pocas transacciones, pero ahora por un estornudo ya tienes consultas en las redes o por otros medios.

Han incluido promociones, ¿Cómo les va?

Super. Sin embargo, son negocios que se deben ir probando y ver qué es lo que realmente le interesa al yapero, recargas de celular, ir a comer a un restaurante o comprar el juego de Play Station, no todos tienen los mismos gustos. Al mes hacemos un millón de transacciones por promociones.

En un momento, en la pandemia hubo denuncias de yapes falsos, ¿cómo darle la seguridad al usuario?

Era el Yape Fake, y estamos en otra era. Si te mandan un yape, debes chequear en tu estado de cuenta si te han pagado, así no caes. Por el tema de seguridad, hay algunos elementos importantes que se han puesto en Yape como capas de protección para evitar el fraude al cliente, invertimos en eso constantemente porque la confianza va por delante.

RAPIDITAS

Los préstamos

Miles de personas por primera vez en su vida pueden acceder a un préstamo. Dirán que 150 soles no les va a cambiar la vida a nadie, pero con un préstamo se puede hacer un historial crediticio y si eres buen pagado, las empresas del sistema financiero van a querer prestar dinero.

Inclusión financiera

Con Yape hemos incluido a casi 3 millones de peruanos que nunca habían tenido una cuenta bancaria y ahora con Yape lo están haciendo.

Hay personas que aún guardan su dinero debajo del colchón, ¿qué le recomiendas?

Que vayan al sistema financiero porque les pueden robar, se puede perder, se puede quemar, etc. Hay millones de personas que están en un sistema financiera peruano robusto y hay que

Beneficios de usarlos en los negocios

Descargar el aplicativo y empiezas a usarlo. Tienes la facilidad de cobrar y recibirlo al instante, y de otros bancos de manera gratuita.

