Shang Long Dai es chino, llegó al Perú cuando tenía 14 años, estudió y encontró el amor aquí. Fue vendedor de mayólicas, traductor, cargaba arroz y chuño para ahorrar y poder independizarse de su padre. En un viaje que hizo a Japón junto a su esposa vieron los postres a base de arroz y decidieron abrir una tienda. ‘Mochii Donuts’ se viralizó en redes sociales, y es tanta la demanda que los productos se agotan a pocas horas de salir del horno.

SUS INICIOS EN PERÚ

¿A qué te dedicabas antes de emprender?

Mi mamá me mandó a Perú para que aprenda una nueva cultura y esté con mi padre, pero pasaron los años y me gustó mucho estar aquí y me quedé. Soy diseñador gráfico, estudié en la Universidad de Ciencias Aplicadas, pero antes hice muchas cosas, administré un negocio, vendía mayólicas, hice de todo un poco porque quería ser independiente y me casé.

Crearon una tienda bien llamativa para captar la atención de los clientes y tengan curiosidad para que se acerquen a conocer más de la marca.

CREACIÓN DE UN POSTRE SALUDABLE

¿Cómo nace la idea de abrir este negocio?

A mi esposa le gustan los dulces y como hacemos ejercicios hacemos dieta, pero se nos vienen los antojos de un dulce. En un viaje a Japón vimos los mochi donuts que son bajos en azúcar y más saludables. A los peruanos les gusta probar cosas diferentes y pensamos que es una buena opción, pues hay mucha comida chatarra.

La marca tiene varios sabores y pronto sacarán al mercado nuevos productos.

UNA RECETA TRAS MESES DE PRUEBAS

¿Cuánto tiempo duró el proceso de pruebas?

Prepararon los postres durante cerca de un año y medio. Le invitamos a mis amigos y unos críticos para que nos digan qué les parecía y poco a poco íbamos mejorando la receta a fin de mejorar la calidad.

¿Hiciste un estudio de mercado antes de abrir tu tienda?

Sí, busqué a mi público objetivo, quería saber, cuál era el porcentaje de gente que le gusta el dulce y la costumbre que tenían para consumir postres.

LOS JOVENCITOS AMAN PROBAR COSAS NUEVAS

¿Cuál es tu público objetivo?

El rango es entre 18 a 25, son jóvenes que les gusta probar cosas nuevas.

Los productos son bajos en azúcar y hechos con harina de arroz.

LA CALIDAD ES LO PRIMERO

Tienen muy poco tiempo en el mercado, pero sus productos se acaban y hacen largas colas, ¿a qué se debe este éxito?

Me enfoqué en la calidad. La gente viene todos los días con una gran expectativa al ver los postres en las redes sociales y en las recomendaciones y no quiero decepcionarlos. No puedo bajar la calidad, me preocupo por eso.

LA COMPETENCIA SANA ES UN APOYO PARA MEJORAR

Tu tienda está en medio de dos marcas muy conocidas en el mercado, ¿Cómo ves a la competencia?

No la veo como competencia, sino como un apoyo. Es una competencia sana que hace que uno mejore en el servicio y en la calidad todo el tiempo. Los tres ofrecemos productos de calidad, ligeros y ricos.

¿Qué te dicen los consumidores de tus productos?

Me dicen que son muy ligeros, que son muy ricos, que hay una variedad de sabores. Hay clientes que se llevan 40 cajas. Una vez, una persona me pidió 200 cajas para un cumpleaños, que no acepté porque me quedaba sin stock.

¿Qué errores te han servido para mejorar en tus procesos?

El día que abrimos se hizo una producción, pero vimos que estas bajaban su consistencia en la masa cuando pasan las horas, menos mal que eso pasó con mis amigos, y con ello, logramos mejorar la receta.

Producen entre 300 a 400 donuts que se acaban antes de lo previsto. Tienen en mente tener una cocina más grande para satisfacer la gran demanda.

SEGUIR CRECIENDO...

¿Qué metas tienes a corto plazo?

La meta ahora es tener cinco locales en centros comerciales para que la gente nos conozca más. Buscaremos una cocina más grande para atender la demanda.

¿Cuántos postres hacen al día?

Hacemos entre 300 a 400 con la idea de atender hasta las 8 y 30 de la noche, pero se acaban a las 6 de la tarde.

Todo entra por la vista, ¿qué estrategia aplicaste para posicionar tu marca desde el inicio?

Mi estrategia es tener muchos adornos y que mi tienda tenga una decoración llamativa para que la gente vea y diga: ¿qué es eso? ¡oh, qué bonito! Eso les hace mirar, oler y luego comer. Además, se dan una idea de los sabores que tenemos.

RAPIDITAS

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que quieren abrir un negocio?

No tengan miedo a fallar. Los jóvenes no tienen paciencia quieren ser ricos sin esfuerzo y en poco tiempo. Deben investigar el mercado y someter a muchas pruebas sus productos para reducir el miedo a fallar.

¿Cuál es la clave para fidelizar al cliente?

La innovación es el eslogan de la marca, por eso vamos a sacar más productos ligeros. Se vienen unos mochis y otros productos.

