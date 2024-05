Annaiss Yucra viene de una familia cargada de historia textil, sus abuelos eran artesanos y sus padres se dedicaban a la exportación de algodón orgánico y alpaca. Ahora la joven diseñadora presenta coloridas colecciones que encantan al público internacional y sus prendas están en Colombia, Inglaterra y México.

¿De dónde viene tu pasión por la moda?

Nací de una familia dedicada al sector textil hace más de 30 años. Mis abuelos eran artesanos y mis papas se desarrollaron en la exportación de algodón ecológico y alpaca. Crecí con las exportaciones, fardos, el ritual de pasar las flores amarillas para la suerte cuando se iban las cargas.

La inyección del color resalta en cada prenda, ¿eso es por tus raíces?

La inyección del color viene por la artesanía, mi familia tenía un local en la calle icónica de Miraflores. Es super interesante ver que estos mundos me llevaban al mundo textil.

Tu emprendimiento despega en la pandemia, luego que los mercados para exportar se cerraron…

En la pandemia buscamos soluciones para no cerrar nuestra pequeña fábrica textil y para eso, no encontraba mi línea, no sabía qué productos iban a funcionar, hicimos mascarillas 3D con los retazos y se presentó de manera digital, Vogue México lo destacó como las mascarillas del futuro y lo lanzamos en la web. Hemos ingresado en líneas de tejido, lycra y otras.

Estudiaste economía, ¿cómo te metiste de lleno en la moda?

Estudiaba en la universidad Pacífico y mi familia no veía a la moda como una carrera como tal, me iba muy bien en los cursos, pero no me imaginaba en una oficina cumpliendo un horario, yo soy más de cancha. Fui a estudiar inglés en Inglaterra y allá llevé cursos relacionados a la moda.

Annais viene de una familia cargada de historia textil. Sus abuelos eran artesanos y sus padres exportan fibras naturales. Orgullosa de sus raíces. Foto: Alessandro Currarino.

¿Qué consejos te han dado tus padres?

Que el 99% es trabajo y 1% es talento, sigo al pie dicha frase, pues he visto gente talentosa en el mundo, pero no son constantes. Y pensar en las metas que me propongo a diario.

Tu propuesta se diferencia en el mercado, ¿qué quieres expresar con tu ropa?

Color e identidad, que son nuestras aristas de nuestra marca y creo que alguien que usa la prenda de Annais Yucra toma la decisión de tomarla como una forma de expresión, como para ese momento que quieren marca la diferencia.

Estuviste en la semana de la moda de Rusia, ¿cómo fue tu experiencia?

Estar en el Global Talent de Moscú fue una experiencia increíble. Fue el mismo Mercedes Benz quien nos contactó y buscaban talentos de todo el mundo y fue la única marca latina en mostrar la colección.

¿Cuáles son tus logros que más destacas de tu carrera?

La colaboración con la marca Malva que acaba de llegar a Perú, colaboré en el videojuego Zepeto de Corea del Sur donde se vendió 10 mil prendas por el metaverso y la colaboración con Epson Latinoamérica.

El tejido no puede faltar en sus prendas que son hechas por su tía. Es un toque delicado que apasiona a los amantes de la moda. Foto. Alessandro Currarino,

¿De qué se trata tu nueva colección?

Esta cápsula tiene 3 pequeñas líneas dirigidas a la madre gestante, al recién nacido y a niños. En esta etapa de mi gestación no encontraba piezas que me hagan sentir cómoda, quería algo moderno y como mi ADN que funcione en el embarazo y en el post.

¿Cuáles son las tendencias para este invierno?

Los colores tierra, el apricot el color del año, violetas. La tendencia es un look saturado, prendas en funcionalidad con las olimpiadas y hay un gran movimiento con las zapatillas que aumenta al momento de elegir las prendas.

¿Qué se viene para Annaiss?

Del 24 al 26 se viene un Pop Up, ‘Motherland’ con tres líneas, en Once Estudio. Es la primera vez que Levis hace una colaboración con una diseñadora peruana con sus prendas icónicas. Además, algunas de mis prendas están en México, Inglaterra y en una edición de Malva para Colombia.

El taller siempre está dando lo mejor para cumplir con los envíos al exterior. Foto: Alessandro Currarino.

RAPIDITA:

Que debe tener en cuenta un joven que quiere ser diseñador de modas

1.- Saber que estás trayendo algo nuevo al mercado, cuál es tu diferencial.

2.-Necesitamos más gente con propósito. El trabajo que hay detrás, si bien, están los desfiles, las pasarelas, hay un 90% de trabajo en el taller.

3. Inviertan bien sus fondos, no necesitan empezar con algo gigante, enfocarse en sus redes sociales, en su portafolio, empezar paso a paso.

La diseñadora está en la dulce espera y creó su colección Motherland 2024. Foto: Alessandro Currarino.

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)