A Desiree De Amat le gustó el mundo de la belleza desde que era niña. A los 17 años se fue a vivir a Italia donde estudió unos cursos de este rubro y al regresar al Perú lo complementó con la carrera de administración. Laboró en una gran corporación dedicada al cuidado personal que le sirvió para emprender. ‘Mad Nails’ es un negocio de uñas que tiene tres años en el mercado, supo adaptarse a la pandemia y crecer, pues tiene dos locales y se alista para franquiciar la marca.

LA EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Qué tan importante es el servicio al cliente?

Importantísimo. Tenemos una plataforma digital para que los clientes puedan agendar y añadir sus servicios, tenemos 3 personas que contentas los mensajes y esto gusta mucho a los clientes que quieren atenderse de manera personalizada.

Pasaste por momentos difíciles, te fuiste a Italia y volviste, ¿por qué te decidiste por este rubro?

Me decidí por el rubro de la belleza porque desde muy niña descubrí que me encantaba hacer uñas. Hace poco tiempo me enteré que tenía bipolaridad y lo que hago me ayudaba a desestresarme. Decidí estudiar en Italia y en un instituto aquí, tuve los recursos necesarios para abrir mi negocio y desarrollar mis habilidades.

Desireé comenta que la tendencia de las uñas es tenerlas cortas y en tonos suaves y clásicos.

UNA OPORTUNIDAD EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

¿Qué hiciste para superar las adversidades durante la pandemia?

Empecé haciendo uñas en el 2017, trabaja como asistente general de corporación Life donde aprendí mucho y con mis ahorros pagué mi carrera de administración. Abrí mi negocio un 10 de febrero y todo se cerró el 15, y al ver que esto seguí por un buen tiempo, empecé haciendo servicios a domicilio, luego atendía a puerta cerra en mi local y de tener 3 personas que me ayudaban, hoy somos 13 por la demanda.

¿Cómo resumirías todo lo que has vivido en estos tres años?

Fue retador. La pandemia desafió a muchos y fue el momento para aprovechar la oportunidad, desarrollarse y posicionarse en el mercado, sacar estrategias para retener a los clientes con seguridad, calidad y confianza.

La marca ha ido creciendo como espuma, pues su especialidad son solo uñas. Las clientas siempre están agendando para su siguiente cita.

TENDENCIA EN UÑAS

¿Cuál es la tendencia en el rubro de uñas?

Uñas cortas y naturales. La peruana es muy conservadora, le gusta lo tradicional y clásico, pues menos, es más. Hoy nuestro caballito de batalla es la técnica rubber en base, que refuerzan las uñas y les permite crecer poco a poco.

¿Cómo trabajan el tema de la limpieza para darle seguridad a tu cliente?

Contamos con un protocolo de bioseguridad, desinfectamos y esterilizamos las herramientas, luego ingresan en un sobre de papel que viene sellado y se lo mostramos al cliente.

En los locales mantienen los protocolos de seguridad para que las herramientas estén siempre esterilizadas.

CONSEJOS DE LA EMPRENDEDORA

Hay personas que lanzan su negocio y fracasan, ¿Qué les aconsejarías?

Deben conocer bien el rubro al que se dedican, conocer las estrategias para que lo puedan enfocar hacia el nicho al cual se dirigen, estudien el perfil de sus consumidores y de su rubro.

¿Qué plan tienes hacia el futuro?

Abrir un local más y franquiciar.

La crisis golpe a varios sectores, ¿la gente ha dejado de hacerse manos?

No hemos parado, esto parece la fábrica de chocolates, gracias a Dios. Terminan de hacer las uñas y agendan.

RAPIDITAS

Consejos claves para tener en cuenta si quiero poner un negocio de uñas:

-Analizar a qué mercado se van a dirigir (a qué nivel socioeconómico van a vender, si es por volumen o buscan ganar por servicio).

-Estudien la carrera de técnico de uñas, es sumamente importante, pues te explican desde enfermedades, procesos, costos y todo para poder independizarse)

¿Qué cosas no debo hacer?

No conocer los procesos, si no viene tu colaborador debes solucionarlo.

No descuiden sus procesos. Da garantía y confianza a los clientes

Mantener protocolos de bioseguridad porque puede haber contaminación cruzada.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Mochii Donuts: Chinito enamorado del Perú crea donuts saludables que se agotan apenas salen del horno

Diseñador Jorge Luis Salinas vuelve a Gamarra para mostrar al mundo que aquí se produce ropa y buen diseño

Tori Pollería: El éxito detrás de una cocina oculta ¿Cómo crecieron tan rápido en el mercado?