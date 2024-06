Obdulia Panuera es de un pueblito de Abancay y llegó a Lima en busca de mejores oportunidades. Estudió enfermería y administración, pero no llegó a terminar las carreras, ya que siempre le llamó la atención la medicina alternativa. Decidió vender emolientes en su carretilla en Barranco y no paró hasta lograr estar en un local. Ya tiene ocho años en el mercado.

En un momento de tu vida quisiste ser enfermera, ¿cómo te diste cuenta que el emoliente era lo tuyo?

Estudiaba enfermería y luego administración, pero no los terminé, pues siempre me gustó la medicina alternativa, en un vaso de emoliente hay mucha salud, más allá del sabor, quería saber más, pues en mi pueblo me han educado con hierbas y así empezó a fluir todo.

Empezaste con una pequeña carretilla, ahora estás en un local donde llegan hasta turistas, ¿cuál es el secreto de tu éxito?

De hecho, aún mantengo el mismo carrito con el que empecé. Estar ahora en un espacio cerrado es parte del crecimiento, estuve más de seis años vendiendo en la calle, pero la municipalidad no quiso que esté más tiempo; lo cual agradezco, ya que quise llevar el emoliente a otro nivel, aquí puedo crear nuevos sabores.

Tu negocio es muy frecuentado por personas que vienen del extranjero, ¿qué te dicen?

A ellos les encanta porque no hay otro lugar donde existan estas bebidas calientes. Me dicen muchas cosas lindas que me han llenado el alma y que me han servido para mejorar.

Estuviste en una edición de Mistura, ¿cómo fue esta gran experiencia?

Estuve en el 2017, en la última edición, fue una experiencia maravillosa, conocí a muchas personas y fue un honor haber estado entre los mejores del país, ahí te das cuenta que tu producto es bueno. Me hubiese gustado que esta feria gastronómica continúe porque fue una de las más grandes.

Abrir un negocio es muy difícil, ¿cómo ha sido en tu caso?

Estoy casi 8 años en el mercado, y lo más duro fue hacer todo yo sola, pasar noches de frío. Cada vez que recuerdo me dan ganas de llorar porque es muy duro estar en la calle.

Este negocio es bien sacrificado, ¿cuántas horas al día le dedicas?

Este trabajo es 24/7, el único momento que dejo de pensar en esto, es cuando descanso porque muy aparte de estar presencial, tengo que ver todo; logística, producción, promoción. El emoliente demanda mucho tiempo, pero me gusta y no se me hace pesado.

Has combinado los sabores y le das un toque de medicinal. ¿cuál es el que sale más?

El de mayor demanda es el de aguaymanto, pero está variando los gustos porque he sacado nuevas muestras como; el de moringa y los que son buenos para los bronquios

En invierno hay mucha demanda de estas bebidas, ¿qué pasa en verano con tus productos?

En verano saqué los mismos sabores en bebidas frías y le encantó al público, para el próximo año haré más publicidad para que la gente lo sepa y disfrute de los beneficios.

¿Es verdad que la gente se quejaba por el precio?

Eso fue cuando empecé porque el emoliente en todos lados costaba un sol y te daban yapa, yo cobraba un sol cincuenta y no daba yapa porque no me salía rentable, consideraba que era un producto bastante bueno.

Tu negocio tiene un concepto de sostenibilidad, ¿de qué se trata?

Ofrezco mis emolientes en botellas de vidrio para evitar usar plásticos, tengo cañitas de hierba luisa y las personas que traen sus envases les rebajo 500 céntimos.

¿Piensas abrir otros puntos de ventas?

De todas maneras, quiero armar un equipo para acercarme a los clientes que vienen de otros distritos. Por el momento hago delivery.

¿Qué se necesita para hacer un buen emoliente?

No hay secretos, es la pasión que uno le pone y el talento para ejecutar.

Obdulia está fomentando que las personas dejen de lado el plástico y sus clientes que llegan con sus envases les hace un descuento y también ofrece sus emolientes en botellas de vidrio.

LOS RECOMEDADOS POR OBDULIA

-Aguaymanto: Antioxidante, vitamina C y minerales.

-Kión: Quema grasa, natural y antiinflamatorio.

-Gástrico: Sábila, Inka Muña, sangre de grado y aceite de copaiba.

-Suplemento natural y para levantar la lívido (Apu Mamocho): cacao, coca, moringa, tarwi y maca.

-Sábila: cicatrizante, regenerador y bronquial.

-Hepático: boldo.

-Relajante y dormir bien: Manzanilla, toronjil, pimpinela, valeriana y pasiflora.

-Camu Camu: Fortalece las defensas y tiene vitamina C.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Thalía Fit Desserts: Creó postres sin azúcar, sin gluten y con fibra añadida para que sus clientes tengan una vida saludable

Luz Solar: Pintó sus zapatillas y le llovieron pedidos en sus redes sociales, hoy exporta a Suecia, México y otros países

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)