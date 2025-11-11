Lo que empezó como la humilde bolsa de rafia, infaltable en cada puesto de Gamarra o en el mercado de la esquina, se ha convertido en el accesorio más codiciado y viral de la moda: las famosísimas Carteras ‘Mercado’. La mente maestra detrás de esta transformación es Ali Rapp, la talentosa diseñadora que, de la mano de su madre, la reconocida Meche Correa, ha reescrito las reglas del lujo con un toque de sabor peruano.

Las ventas han sido tan explosivas que el stock de las ‘Mercado Bags’ se agota apenas se anuncia, y su éxito ha trascendido fronteras, siendo enviadas a lugares tan lejanos como Dubái y Francia.

Bolsos mercado: Un tributo vibrante a lo peruano

Ali Rapp, inspirada en lo más popular de nuestra cultura, nos cuenta la esencia de su creación:

El material, la tradicional rafia de colores, es la clave: es la celebración de lo popular elevado a la categoría de chic. La diseñadora, que ha trabajado por años en el extranjero, regresó con la mira puesta en sus raíces, utilizando bocetos de archivo de su madre, Meche Correa, para reinterpretar esta pieza cotidiana que, según confiesa, ha usado y regalado toda su vida.

Las diseñadoras comentan que cada cierto tiempo lanzarán nuevas colecciones para seguidoras.

Bolsos Mercado: El universo de rafia

En el reciente evento de Boutique Moda Perú, Ali Rapp no solo confirmó el reinado de sus carteras, sino que presentó su nueva propuesta, anunciando que estos accesorios tienen “su propio universo” y que lanzará una nueva edición cada temporada.

Para esta colección, la rafia no solo viste las ya icónicas bolsas, sino que se transforma en siluetas de tendencia que prometen ser la nueva obsesión. ¡Toma nota, fashionista!

Bucket Bags (Baldesitos): Disponibles en tamaño Grande y Mini .

Disponibles en tamaño y . Tote Bags: Ideales para todo, en versiones Grande, Mediano y Mini.

La dupla Rapp-Correa ha demostrado que el arte peruano, el ingenio y una dosis de sabor local pueden conquistar el street style global. ¡Definitivamente, la carterita de rafia se coronó como la reina de la moda!

Las diseñadoras han enviado estos accesorios a otros países.

