Yirko Sivirich, el único peruano en la Semana de la Moda de París, la rompió con “Wankayuq”, su colección Primavera/Verano 2026. Es un homenaje a Huancayo, la tierra de su bisabuelo, y fusiona la elegancia de la alta costura con la mística de la cultura andina.

Yirko Sivirich cuenta del significado de “Wankayuq”

“Wankayuq” significa “Huancayo” en quechua, y es precisamente esta ciudad, llena de historia y cultura, la que inspira la propuesta más reciente del diseñador iqueño. La colección está inspirada en Huancayo y dedicada a su bisabuelo huancaíno, papá Antonio, a quien Yirko recuerda con especial cariño.

“Lo disfruté hasta cuando tenía 22 años. Esta colección es un homenaje a él, a mis raíces y a la fuerza de mi familia. Todo lo que soy y diseño viene de ahí”, comentó el experto de modas.

Una colección que sorprendió a los amantes de la moda

A través de esta colección, Sivirich rinde tributo al corazón del Valle del Mantaro y a la riqueza de las tradiciones que conectan lo ancestral con lo contemporáneo. Su propuesta combina la herencia artesanal del Perú con una visión moderna que mantiene el sello de elegancia y precisión del diseñador. Siluetas estructuradas, tejidos naturales, bordados y una paleta de tonos neutros con acentos metálicos dan forma a una puesta en escena que eleva la identidad nacional desde un lenguaje global.

La pasarela de París que colocó al Perú en el radar de la moda internacional

El desfile, realizado en un emblemático espacio parisino, destacó por su impecable dirección artística y por colocar nuevamente al Perú en el radar de la moda internacional. “Wankayuq” fue un tributo a la esencia andina y a la espiritualidad que habita en cada creación hecha a mano.

“Estoy muy agradecido por la respuesta tan positiva que recibió mi desfile en la Semana de la Moda de París. Presentar mi colección en esta ciudad es un sueño cumplido y una gran motivación para seguir creando. Llevar un pedacito del Perú a la pasarela internacional es, sin duda, mi mayor orgullo”, expresó Sivirich.

Con esta colección, Yirko Sivirich consolida un nuevo capítulo en su trayectoria, demostrando que la moda peruana puede inspirar, emocionar y trascender fronteras sin perder su esencia.