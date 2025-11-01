La moda peruana estuvo de fiesta. Los días miércoles 29 y jueves 30 de octubre, la recién restaurada quinta De La Riva, ubicada en el Jr. Ica 458 en el corazón de Lima, se convirtió en el epicentro del glamour y la creatividad con la 14° edición de Boutique Moda Perú Primavera Verano 2025/26. Este evento, organizado por la Alianza de Diseñadores del Perú, sorprendió al público con una innovadora alianza junto a DIP (Diseñadores de Interiores del Perú), fusionando lo mejor de dos mundos creativos.

Boutique Moda Perú: Moda, Diseño y Nuevos Talentos

El diseñador José Clemente fue uno de los principales artífices de esta edición. “Empezamos en el 2019 y hacemos dos ediciones al año. En esta ocasión hacemos una sinergia con DIP (Asociación de diseñadores del Perú), ellos han cogido este espacio y lo han restaurado y han tomado las casitas intervenidas por una dupla de diseñadores,” declaró Clemente. La idea central fue clara: fusionar la moda peruana con el diseño de interiores, permitiendo a los invitados, tras el final de los desfiles, recorrer y apreciar las intervenciones artísticas en las ‘casitas’.

Clemente también hizo hincapié en la importancia de abrir puertas a los nuevos talentos, con la pasarela con CEAM, donde estudiantes presentaron sus colecciones. " este es un espacio que queremos abrirlo a nuevos diseñadores puedan escalar y que muchos de nosotros no lo hemos tenido", expresó.

Boutique Moda Perú: Pasarelas que Enamoraron

♥ Ali Rapp

Ali Rapp apostó por el algodón peruano para su colección. Además, lanzó su nueva versión de bolsos 'Mercado'. Foto: Katty Gines.

La diseñadora Meche Correa no pudo ocultar su orgullo por la colección presentada por su hija, Ali Rapp. “Ella fija sus diseños con el corazón y eso me parece muy valido, porque la moda es libre, que no se tenga que seguir ciertos parámetros de las tendencias,” comentó Correa, elogiando la naturalidad y espontaneidad de Ali, quien sigue creando “cosas maravillosas como las carteritas Mercado.” Ali Rapp presentó vestidos y camisones hechos con algodón 100% peruano, adquirido en la galería Guizado de Gamarra, reafirmando el apoyo a la industria nacional.

♥ Edward Venero: Explosión de Color y Movimiento

La colección de Venero fue una de las más esperadas, y sin duda, la explosión de colores tuvo todo el protagonismo. Foto: K. Gines.

El diseñador Edward Venero presentó una propuesta divertida y llena de color. “Juego mucho con experimentación de las formas y el movimiento. Para mí el deporte es un componente importante en mi vida y en este análisis ha surgido entender cómo nos movemos, cómo utilizamos los materiales y todos los recursos deportivos,” explicó Venero, mostrando faldas con mucho vuelo que jugaban con la reinvención de tipologías y telas deportivas.

♥ Fátima Arrieta: ¡A la Vista el Verano!

Colección de la diseñadora Fátima Arrieta. Foto: K. Gines.

Otra de las pasarelas más aplaudidas fue la de Fátima Arrieta, con una colección perfecta para la temporada Primavera Verano 2025/26. Sus ropas de baño, vestidos largos y salidas de baño se lucieron en una paleta de colores vibrantes como verdes, celestes, naranja, rojo y fucsia.

♥ Rafael Camacho: El Toque Romántico

Rafael Camacho presentó una hermosa colección de vestidos para novias. Foto: Katty Gines.

El encargado de poner la nota dulce y soñadora fue Rafael Camacho, quien mostró una colección deslumbrante de vestidos de novia, robándose los suspiros de los presentes

♥ Ama Alpaca: la fibra nacional se lució en una gran colección

La fibra nacional también tuvo su momento de gloria gracias a Ama Alpaca, la marca de la diseñadora Érika Muñoz. Su colección demostró la increíble versatilidad de la alpaca al presentar looks frescos y vanguardistas ideales para cualquier edad. Muñoz deslumbró con piezas innovadoras como faldas asimétricas, pantalones modernos, sacos estructurados y vestidos elegantes, rompiendo el mito de que esta fibra noble solo se usa en invierno.

Los desfiles, que iniciaron también contaron con las colecciones de Carmela, Paola Gamero, Sumy Kujon, Paula Estremadoyro, Wisqa, Evelyn Monteza, Laida, Mario Lovati y Gustavo Adolfo Valdez, confirmando a Boutique Moda Perú como una cita ineludible para conocer el futuro y el presente del diseño nacional.

