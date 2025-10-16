César Mosqueira es cajamarquino y nunca tuvo miedo a los retos. Desde los 21 años emprendió en un negocio de carnes, tecnología y el sector inmobiliario. Pero su jugada maestra vino cuando decidió entrar al universo de la moda. Su marca Mosqueira, no solo apuesta por prendas de calidad, sino que innova con Vanessa, la primera asistente virtual con inteligencia artificial en el rubro.

César, si tuvieras que definir tu marca en pocas palabras, ¿qué dirías?

La definiría en cuatro palabras: calidad, el uso genuino de algodón pima peruano, innovación (integración de tecnología) y concepto de éxito (posicionamiento a largo plazo).

Al inicio te dedicabas a otros emprendimientos, ¿Cómo nace tu pasión por la moda?

Mi primera empresa fue una comercialización de carne, empecé a los 21 años estos retos, luego pasé por empresas de tecnología y el sector inmobiliario. Me gustan las marcas y accesorios de lujo, y al ver cómo tratan estas grandes firmas a sus clientes, quise replicarlo en mi país. En un estudio de mercado, el peruano, tiene un mal concepto de las marcas peruanas, las relaciona con precio bajo, mala calidad, y estafas. Era momento de limpiarle la cara a la moda peruana, y así nace Mosqueira.

La marca busca mejorar el nivel de la moda peruana.

¿Quién es tu referente de moda?

Tengo varios, pero me quedo con Ralph Lauren. La estrategia empresarial que hubo detrás de su concepto de marca es fascinante.

Comentabas que el algodón peruano es muy apreciado y se lo llevan, ¿fue una dificultad para ti?

La dificultad más gran de es que el mercado local no sabe apreciar lo valioso que tiene el algodón pima peruano, no están dispuestos a pagar lo que realmente vale a diferencia del exterior que en su mayoría se exporta.

¿Por qué crees que la gente compra tu marca?

Creo que lo principal es la calidad. Persona que compra nos recompra, han probado el producto y lo recomiendan.

¿Dónde compran más tus prendas?

Compran mucho en provincia, al inicio pensábamos que en Lima habría más compras. Trujillo es la principal ciudad que demanda más Mosqueira y tenemos planes de impulsar al exterior. El paso es conquistar el mercado local y luego a nivel global.

MOSQUEIRA Y SU ASISTENTE VIRTUAL DE MODA, VANESSA

Uno de los pilares es la innovación, queríamos hacer algo único, empezamos a indagar y no había nada similar. A nivel mundial estaba la marca global que es Michael Kors que tenía su asistente con IA. Investigamos y era importante la asesoría de estilo, pues es caro y difícil de acceder. Queríamos democratizar la moda, hacerlo accesible, y así nace Vanessa.

La gente piensa que es fácil emprender, pero es muy duro, ¿cómo ha sido en tu caso?

Completamente duro. Muchas personas dicen “estoy estresado en mi trabajo, voy a ser mi propio jefe y voy a emprender”, no saben que es trabajar 14, 16 horas sin parar. Es un camino duro, difícil, sin embargo, si te gusta, disfrutas el proceso.

La marca apostó por las ventas online y ahora busca tener presencia física.

¿Cuáles son las temporadas de mayor venta?

Diciembre y julio.

¿Qué colores salen más?

En hombres, los colores más pedidos son: el azul marino, negro y blanco. Y las mujeres piden más el negro, blanco y beige.

MOSQUEIRA DA CONSEJOS DE CÓMO LANZAR UNA COLECCIÓN AL MERCADO

Debe ver las tendencias, hacer una investigación de mercado, preguntarle al público y hacer una buena ficha técnica para que las fábricas hagan un producto de alta calidad.

Vanessa es la única asistente virtual de moda en el país.

Datito emprendedor: VANESSA LA ASISTENTE VIRTUAL

Vanessa es la primera asesora de moda virtual de América Latina con inteligencia artificial. Mucha gente llega a la plataforma para recibir una asesoría de estilo, puede recomendar las prendas de Mosqueira o de otras marcas. Si desean comprar, te envía una imagen y te dirige al carrito de compras.

TAMBIÉN PUEDES LEER: