Erika Muñoz Alegría, una arequipeña que dejó el mundo corporativo para dedicarse a su pasión por la fibra de alpaca. Hoy sus diseños se venden en Canadá, Francia, Estados Unidos y otros países. Ama Alpaca es un referente de empoderamiento femenino y diseño innovador y abrirá su tienda física en Lima para crecer a nivel nacional.

Erika, cuando te pregunto por Ama Alpaca, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?

Es un sueño hecho realidad. Desde que conocí la alpaca, que es una de las fibras más finas del mundo, me apasionó trabajar con ella, tanto en la capacitación y asesoría inicial, como después en el desarrollo de moda sostenible.

Dejaste un puesto en una empresa grande para dedicarse de lleno a este negocio. ¿Cuál fue su principal motivación?

Donde trabajaba anteriormente adquirí el know-how (conocimiento) necesario, porque trabajar la alpaca no es igual que trabajar otra fibra; es tan fina que los procesos son diferentes. Como ya tenía la experiencia y tenía clientes que me pedían que me independizara, decidí escucharlos y su motivación fue clave para dar el salto.

AMA ALPACA: rompió el paradigma que la industria alpaquera era solo para hombres

Ama Alpaca nace en Arequipa, donde se procesa el 80% de la fibra a nivel mundial. Entonces, hacerse un espacio y lograr que te conozcan es un poco difícil. Además, allí están todas las grandes empresas de la industria alpaquera, y la mayoría de las personas que administran son varones. Fue un gran reto para mí consolidarme.

¿Por qué cree que sus prendas son muy valoradas y logran llegar a mercados internacionales?

Aparte de la calidad, pienso en el diseño y la pasión que le ponemos para hacer prendas exclusivas que sean diferentes y que gusten al mercado. También destacamos por la innovación en prendas y procesos en los talleres, y por nuestro compromiso ambiental, como reusar el agua en un área verde.

Exportan a Canadá y otros países. ¿Qué les dicen esos consumidores?

Cuando recién nos conocen, nos dicen que nunca habían visto una prenda tan ligera. La gente está acostumbrada a que las prendas de alpaca sean pesadas, pero en nuestro caso son versátiles.

Su falda asimétrica es una de la que más cautiva.

AMA ALPACA: Sus diseños cautivaron también al público juvenil

Generalmente, cuando creamos la marca, el consumidor objetivo eran mujeres de 35 a 50 años. Ahora nos compran desde los 30 años. Presentamos prendas juveniles y modernas para que más personas puedan usarlas. nos guio hacia ese consumidor.

Estuviste en Boutique Moda Perú , ¿qué tal fue la acogida?

Gracias a la invitación de la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú. Mostré una colección de vestidos, faldas asimétricas, pantalones, sacos y otros diseños versátiles y en tonalidades innovadores que gustaron que gustaron mucho.

Se dice que la fibra de alpaca es costosa. ¿Cómo es en su caso?

Nosotros somos productores: hacemos el tejido, lavamos y confeccionamos las prendas, lo que hace que nuestros productos tengan precios menores a los que se encuentran en el mercado.

Dan empleo a artesanos. ¿Qué tal es la experiencia de trabajar con ellos?

Es una experiencia que la he vivido desde mi empresa anterior. Siempre me ha gustado trabajar con ellos porque tienen el legado de trabajar en textiles. Los apoyamos, y logramos una mezcla de lo artesanal con lo industrial que hacemos. Así, las prendas salen diferentes y exclusivas.

La versatilidad de las prendas cautiva a sus clientes.

AMA ALPACA: de Arequipa a Lima y a mercados internacionales

Estamos vendiendo por redes sociales, a través de los canales B2B y B2C, en nuestro showroom en Arequipa, y abriremos una nueva tienda este mes de noviembre en Lima. Además, seguimos apuntando con fuerza al extranjero.

Cada marca tiene un propósito. ¿Cuál es el de Ama Alpaca?

Nuestro propósito es que esta fibra tan fina como la alpaca sea reconocida no solo de manera exterior, sino también en el mercado nacional. Debemos hacer propuestas de diseño que sean aceptadas en el Perú para llevar a lo más alto esta fibra.

DATO EMPRENDEDOR: ¿Cómo define a la fibra de alpaca

Es la segunda más fina del mundo, y tiene una serie de características que la hacen diferente: colores naturales, la caída, la suavidad, es hipoalergénica, y otros beneficios que debemos aprovechar. Es una riqueza que la tenemos dormida y no la sabemos aprovechar.

AMA ALPACA: Y su secreto para llegar a mercados internacionales

El camino de un emprendedor tiene vallas que pasar, es un reto constante y se nos presentan varias dificultades, pero se debe mirar siempre hacia adelante. En mi caso, para salir al exterior, empecé a postear mis contenidos en las plataformas digitales y a escribir a posibles clientes que ni me conocían. Hay que tocar puertas sin miedo.

