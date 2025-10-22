Gianina Flores lleva el aroma de Ucayalí en cada bocado de chocolate. Creció entre cacaotales, aprendiendo los secretos del dulce manjar junto a su abuelita. Dejó su trabajo de oficina para crear ‘Ukaw’, una marca con innovación y con estrategia de crecimiento que conquista paladares internacionales. Hoy tienen una planta, tres tiendas, están en Francia y se alistan para ingresar a Canadá y España.

Eres de Ucayali y desde niña estás vinculada al cacao y al chocolate, ¿cuándo decides convertirlo en un negocio?

Vendíamos en poca escala, colocábamos los chocolates en hoteles, cafeterías y otros locales, también publicaba mis productos en Facebook. En el 2010 decido hacer un negocio y dedicarme de lleno a esto.

Me comentas que tu esposo y tú tenían sus propios trabajos antes de emprender, ¿por qué dejaste todo?

Mi esposo trabajaba en un banco, pero yo decidí dejar mi trabajo para dedicarme al 300% a este negocio, pues esto me hacía muy feliz, me gusta y me apasiona lo que hago. Fue una decisión determinante para crecer.

Ukaw: innovación y sabor amazónico

Trabajamos con insumos regionales y exóticos de la selva, tenemos chocolates con camu camu, con origen ucayalino, café tostado de olla, chocolate de aguaje, con maracuyá y mango, bombones y tabletas con notas afrutadas.

¿Cuáles son los principales hitos de este crecimiento reciente?

Hemos crecido estratégicamente, visionando el origen del cacao y chocolate de Ucayali. Hemos participado en varias premiaciones. Abrimos la planta en Pucallpa, y ahora tenemos distribución comercial en todo Canadá en cafés y otros puntos.

Ukaw, de Pucallpa al Salón del Chocolate en París

Ahora nos vamos al Salón del Chocolate en París con el objetivo de abrir una tienda propia allí. El próximo año queremos abrir un Ukaw en Canadá y a mediados de año, otro en Madrid. Nuestro objetivo es seguir creciendo.

El cacao amazónico ya se disfruta en el extranjero.

¿Cuántas tiendas tienen actualmente y qué novedades tienen en cuanto a modelos de negocio en Perú?

Actualmente, tenemos tres tiendas, dos en Ucayali y una en Lima. En un mes abriremos una versión de Ukaw Express en Surquillo, que será un nuevo modelo de negocio.

¿Cuál es la filosofía que los guía en la toma de decisiones?

Somos jóvenes y vemos la prueba y error como una forma de validación de las decisiones. Viajamos al extranjero y comprobamos que la innovación y el origen son fundamentales como marca.

Ukaw nos da la ruta para emprender en un mercado competitivo

¿Qué debe tener en cuenta un joven emprendedor que quiere hacer sus productos en un mercado tan competitivo?

Hagan lo que más les apasione para que nunca piensen en dejarlo. Busquen un propósito de impacto para la gente a través de su marca. Hoy en día, la gente no compra productos, compra experiencias y emociones.

Los amantes de los chocolates y de la cumbia podrán disfrutar de estos bombones y escuchar la música de Los Mirlos.

Ukaw y Los Mirlos: el sabor que también se escucha

Con este proyecto, la marca está preparo para realizar cosas grandes para poner en la cima a Ucayali, nuestra tierra natal. Los Mirlos, son un grupo emblemático y decidimos hacer una colaboración de bombones amazónicos, inspirados cada uno en una canción mítica de la agrupación que podrán escucharlas con el QR de Spotify. Se proyecta la internacionalización a través de los duty free del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y en el Salón del Chocolate en París.

