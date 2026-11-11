¿Tienes un emprendimiento y recibirás tu CTS? Antes de gastar este dinero, piensa cómo podría ayudarte a hacer crecer tu negocio. Puedes utilizar parte de estos recursos para comprar mercadería a menor precio, abrir nuevos canales de venta, automatizar procesos o reducir tus deudas. Sin embargo, invertir sin planificación podría afectar tus finanzas personales.

Cristian Arens, especialista en finanzas personales, comparte cinco formas inteligentes de aprovechar este dinero y hacer crecer tu emprendimiento sin comprometer tu estabilidad económica.

5 formas inteligentes de utilizar tu CTS para hacer crecer tu negocio

La CTS no debe convertirse en dinero para gastar sin planificación. Si tienes un negocio paralelo a tu trabajo, puedes evaluar distintas alternativas para impulsar su crecimiento. Estas son las recomendaciones:

1. Compra al por mayor y negocia con tus proveedores

Si tu negocio tiene una demanda constante, puedes utilizar una parte de tu CTS para comprar mercadería al por mayor y negociar mejores precios. Por ejemplo, si compras un producto a S/40 y consigues reducir su costo a S/35, aumentarás tu margen bruto. Esta estrategia funciona especialmente cuando vendes productos con alta demanda y que puedes almacenar sin inconvenientes.

2. Invierte en automatizar tus ventas

Conseguir nuevos clientes puede resultar costoso. Por eso, una alternativa es destinar recursos a herramientas de seguimiento comercial, programas de fidelización o promociones dirigidas a compradores recurrentes. Así podrás mejorar la atención, organizar tus ventas y aprovechar mejor el tiempo que dedicas a tu negocio.

3. Abre nuevos canales de venta digitales

Crecer no significa necesariamente alquilar otro local. Si tienes una tienda física, puedes comenzar a vender por internet mediante una tienda virtual, redes sociales o plataformas digitales. Antes de realizar una inversión importante, prueba el canal con un catálogo limitado y evalúa los resultados.

4. Paga tus deudas y financiamientos

Si tienes un préstamo pendiente, puedes evaluar amortizarlo anticipadamente para reducir los intereses que pagarás, siempre que las condiciones del crédito lo permitan. De esta manera, disminuirás tus costos financieros y tendrás mayor margen para reinvertir las ganancias en tu emprendimiento.

5. Invierte poco a poco y mide los resultados

No comprometas toda tu CTS en una sola decisión. Elabora un plan de inversión y comienza con un monto pequeño para comprobar si la estrategia funciona. Establece indicadores como margen de ganancia, flujo de caja, recuperación de la inversión y crecimiento de clientes. Además, conserva un fondo de emergencia personal.

¿Qué debes evaluar antes de invertir tu CTS?

Cristian Arens, especialista en finanzas personales, advierte que escalar un negocio requiere mucho más que disponer de capital. Algunos emprendedores reinvierten todo lo que tienen sin calcular cuánto les está costando crecer.

La ventaja de utilizar recursos propios es que puedes evitar asumir los intereses de un préstamo. Sin embargo, recuerda que la CTS también cumple una función de ahorro y protección frente al desempleo. Por eso, antes de destinarla a tu emprendimiento, evalúa cuánto dinero realmente puedes invertir sin poner en riesgo tu estabilidad económica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: