La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una tecnología del futuro y ya forma parte de las operaciones de muchas empresas. Desde el mantenimiento predictivo hasta el análisis de datos en tiempo real, estas herramientas permiten optimizar procesos, reducir tiempos y tomar decisiones con mayor información.

En el Perú, esta transformación también gana terreno. Según el AI Opportunity Index 2025, elaborado por Microsoft e IDC, el 84% de las empresas peruanas ya utiliza inteligencia artificial en alguna parte de sus operaciones. Sin embargo, incorporar tecnología no es suficiente: el reto está en contar con una estrategia y profesionales preparados para aprovecharla.

Suiler Altamirano, especialista en automatización industrial y CEO de la plataforma tecnológica industrial Control +, señala que la IA representa una oportunidad para cambiar la forma en que las organizaciones operan, toman decisiones y generan valor.

“Muchas organizaciones creen que la IA consiste únicamente en automatizar tareas o incorporar nuevas herramientas. En realidad, representa una oportunidad para transformar la manera en que operan, toman decisiones y generan valor. Su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para integrar tecnología, talento y una visión estratégica de innovación”, explica.

Estas son cinco claves que las empresas deberían considerar para mantenerse competitivas frente a la transformación de la industria.

1. Identifica dónde la inteligencia artificial puede generar valor

No todos los procesos necesitan inteligencia artificial. Antes de invertir en una nueva herramienta, la empresa debe identificar qué problemas busca resolver.

Procesos que requieren mucho tiempo, generan información constantemente o presentan fallas recurrentes pueden ser buenos candidatos para incorporar soluciones de IA.

El objetivo debe ser claro: mejorar la productividad, reducir tiempos, anticipar problemas o facilitar la toma de decisiones. De esta manera, la inversión en tecnología responde a una necesidad concreta del negocio.

2. Invierte en talento, no solo en tecnología

La transformación digital necesita profesionales capaces de implementar, supervisar e interpretar las nuevas herramientas.

Sectores como minería, energía, manufactura y agroindustria requieren cada vez más técnicos e ingenieros con conocimientos en automatización, análisis de datos, control industrial y tecnologías digitales.

Por eso, una empresa que incorpora IA también debe preguntarse si su equipo cuenta con las competencias necesarias para utilizarla correctamente.

3. Convierte los datos en decisiones para el negocio

Las industrias producen grandes cantidades de información todos los días. El desafío está en convertir esos datos en conocimiento que ayude a tomar mejores decisiones.

La inteligencia artificial puede contribuir a detectar patrones, anticipar fallas, optimizar procesos y planificar el mantenimiento de equipos críticos.

Así, los datos dejan de ser únicamente registros y se convierten en una herramienta para reducir costos, mejorar operaciones y aumentar la eficiencia.

4. Capacita continuamente a los trabajadores

La tecnología cambia rápidamente. Una herramienta que hoy es innovadora puede quedar desactualizada en poco tiempo, por lo que la capacitación debe ser permanente.

Las empresas pueden recurrir a plataformas tecnológicas, simuladores y herramientas digitales que permitan a sus trabajadores practicar en escenarios cercanos a los que enfrentarán en sus actividades diarias.

La formación continua también ayuda a reducir la brecha entre las nuevas tecnologías y las capacidades disponibles dentro de las organizaciones.

5. Desarrolla soluciones pensadas para la realidad peruana

Cada industria tiene necesidades diferentes. Por ello, no siempre la mejor solución es adoptar una herramienta genérica.

Diseñar o adaptar softwares para sectores como minería, manufactura, energía y agroindustria puede permitir que las empresas respondan mejor a sus desafíos específicos.

Para el especialista, este punto será fundamental para que el país pueda aprovechar la transformación tecnológica.

“La inteligencia artificial no viene a reemplazar a los profesionales, sino a potenciar su capacidad para innovar y resolver problemas. La próxima gran ventaja competitiva del Perú dependerá de cómo logremos combinar tecnología, talento y desarrollo de soluciones adaptadas a nuestra realidad productiva”, concluye Altamirano.