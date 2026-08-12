El celular dejó de ser solo una herramienta para comunicarse y se convirtió en un aliado para los emprendedores. Hoy, las redes sociales y la inteligencia artificial permiten mostrar productos, atraer clientes y concretar ventas sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Según la información proporcionada por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), cerca de 8 de cada 10 compras online en el país se realizan desde un dispositivo móvil. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Aquí cuatro consejos prácticos.

En ese sentido, Compartamos Banco, a través de su programa Impulsa Tu Money, brinda cuatro consejos para vender más y hacer crecer tu negocio mediante las redes sociales.

1. Convierte TikTok en la vitrina de tu negocio

No necesitas tener miles de seguidores ni hacer bailes para utilizar TikTok como herramienta de ventas. Lo importante es crear contenido que muestre qué vendes y, sobre todo, cómo tu producto puede solucionar una necesidad del cliente.

Puedes publicar videos mostrando el producto, explicar sus características, enseñar cómo se utiliza, compartir testimonios de clientes o presentar promociones. También es importante incluir información clara sobre cómo realizar el pedido y dónde contactarte.

Tip: evita publicar únicamente fotos de tus productos. Cuenta historias, muestra el proceso detrás de tu negocio y responde las preguntas que tus clientes suelen hacer.

2. Aprovecha las transmisiones en vivo para vender

Los videos en vivo permiten mostrar los productos en tiempo real y responder las consultas de potenciales compradores. Esta interacción puede generar mayor confianza y cercanía con la audiencia.

Antes de iniciar un live, prepara los productos que vas a presentar, define sus precios y ten a la mano información sobre formas de pago, delivery y promociones.

Tip: anuncia previamente el horario de tu transmisión para que tus seguidores sepan cuándo conectarse.

3. Usa la inteligencia artificial para ahorrar tiempo

La inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para quienes tienen poco tiempo para producir contenido. Existen herramientas que ayudan a generar ideas para publicaciones, redactar descripciones de productos, crear calendarios de contenido y plantear diferentes formas de presentar una promoción.

Por ejemplo, puedes pedirle a una herramienta de IA que proponga cinco ideas de videos para promocionar un producto y luego adaptar esas ideas al estilo de tu negocio.

Tip: revisa y personaliza siempre el contenido generado por IA. La experiencia y conocimiento que tienes sobre tus clientes son claves para que el mensaje sea auténtico.

4. No solo vendas: organiza tu negocio

Conseguir más ventas es importante, pero también debes saber cuánto estás ganando. Las herramientas digitales pueden ayudarte a registrar tus ventas, controlar ingresos y gastos, revisar qué productos tienen mayor demanda y calcular su rentabilidad.

Llevar estos datos de manera ordenada te permitirá identificar qué productos funcionan mejor y tomar decisiones sobre promociones, compras e inventario.

Tip: establece un día a la semana para revisar tus ventas y gastos. Un negocio que mide sus resultados tiene más información para decidir qué debe mejorar.

El celular como aliado del emprendedor

El crecimiento digital no depende únicamente de tener muchos seguidores. La clave está en utilizar las herramientas disponibles con una estrategia: mostrar productos, generar confianza, conversar con los clientes y medir los resultados.

En Piura, emprendedores participaron recientemente en una edición del programa Impulsa Tu Money, donde conocieron herramientas digitales para fortalecer sus negocios, desde el uso de TikTok hasta la creación de contenido con inteligencia artificial y transmisiones en vivo.

DATO: Para un emprendedor, el celular puede ser mucho más que un medio de comunicación: puede convertirse en una vitrina, una herramienta de atención al cliente y un canal de ventas.