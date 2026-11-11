Vender por internet ya no consiste únicamente en publicar productos y esperar que lleguen los pedidos. Hoy, los consumidores buscan precios competitivos, entregas rápidas, diferentes medios de pago y, sobre todo, confianza.

Según cifras de CAPECE, 24,3 millones de peruanos realizaron compras online durante el primer semestre de 2026. Ante este escenario, los emprendedores deben cuidar cada detalle de su tienda virtual para no perder oportunidades de venta. ¿Qué debes mejorar para conquistar a tus clientes y conseguir que vuelvan a comprarte? Aquí te compartimos cinco claves.

5 claves para mejorar la experiencia de compra de tu tienda online

1. Ofrece información clara sobre los envíos

Uno de los aspectos que más valoran los compradores es saber cuándo recibirán su pedido y cuánto les costará el envío. Por eso, informa desde el inicio los plazos de entrega, las tarifas y las zonas de cobertura. Si puedes ofrecer entregas gratuitas o rápidas, comunícalo claramente. También es importante brindar un sistema de seguimiento para que el cliente conozca dónde está su compra.

2. Mantén precios competitivos y promociones atractivas

No siempre gana quien ofrece el producto más barato, sino quien presenta una propuesta que realmente convence al consumidor. Compara tus precios con los de la competencia, ofrece descuentos reales y comunica tus promociones sin condiciones confusas. Recuerda que el comprador busca sentir que está aprovechando una buena oportunidad.

3. Facilita diferentes medios de pago

Si el cliente encuentra dificultades al momento de pagar, puede abandonar su carrito de compras. Para evitarlo, ofrece distintas alternativas, como tarjetas, transferencias y billeteras digitales, de acuerdo con las opciones disponibles para tu negocio. También puedes evaluar alternativas de financiamiento para facilitar compras de mayor valor.

4. Haz que comprar en tu tienda sea sencillo

Una página difícil de navegar puede hacer que pierdas clientes. Organiza tus productos por categorías, utiliza fotografías de buena calidad, coloca precios visibles y brinda descripciones completas. Asegúrate de que tu tienda funcione correctamente desde el celular, pues el consumidor necesita encontrar lo que busca sin perder tiempo.

5. No descuides la atención después de la venta

La relación con el cliente no termina cuando recibes el pago. Responde sus consultas, informa sobre el estado de su pedido y establece canales para atender reclamos o cambios. Una buena atención después de la compra transmite seguridad, fortalece la relación con el consumidor y aumenta las posibilidades de que vuelva a elegir tu negocio.

Un cliente satisfecho puede convertirse en tu mejor promotor

Según el estudio de Boston Consulting Group (BCG), el 43% de los consumidores investiga y compara alternativas antes de decidir una compra, y puede interactuar con más de 15 puntos de contacto antes de concretarla.

Además, el estudio ‘Perfil del shopper online’, de la Sociedad Peruana de Marketing, señala que la satisfacción con las compras online disminuyó del 75% al 70%.

Por ello, los emprendedores deben entender que vender por internet implica mucho más que ofrecer productos. La rapidez, la transparencia, los precios, las facilidades de pago y una buena atención pueden marcar la diferencia entre conseguir una venta ocasional y construir una clientela fiel.