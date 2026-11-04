Los consumidores están cada vez más informados, conectados y son más exigentes con las marcas. Ya no basta con ofrecer un buen producto o servicio: también esperan una atención personalizada, respuestas rápidas y una experiencia sin interrupciones, sin importar el canal que utilicen. Frente a este nuevo escenario, los negocios deben innovar y adaptarse para no perder clientes.

Víctor Ruiz, VP de Operaciones de Konecta Perú, explica cuáles son las cuatro estrategias que las empresas pueden aplicar para responder a las nuevas exigencias del consumidor.

4 estrategias para mejorar la atención al cliente en tu negocio

1. Personaliza la atención y conoce a tus clientes

El consumidor actual valora que una marca conozca sus preferencias y recuerde sus compras o consultas anteriores. Para lograrlo, las empresas deben organizar y unificar la información de sus clientes, de manera que puedan reconocer su historial y ofrecer una atención personalizada, sin importar el canal de comunicación que utilicen.

También pueden aprovechar la analítica predictiva para anticiparse a las necesidades de los usuarios y recomendar soluciones antes de que las soliciten.

2. Utiliza la inteligencia artificial para agilizar las respuestas

Los clientes quieren resolver sus consultas de manera rápida y sencilla. Por eso, los negocios pueden incorporar herramientas de autogestión y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial (IA), que permitan atender consultas las 24 horas del día.

Estas soluciones pueden resolver diferentes requerimientos y derivar a un asesor humano aquellos casos que necesiten una atención especializada o sensible.

3. Ofrece una atención continua en todos tus canales

¿Un cliente te escribe por WhatsApp y luego debe volver a explicar su problema cuando llama por teléfono? Ese es un error que los negocios deben evitar.

La atención debe ser consistente en todos los canales. Si una persona inicia una consulta por una página web o aplicación, debe poder continuarla con un asesor sin tener que empezar de nuevo. Conectar los canales digitales y telefónicos permite brindar una comunicación más fluida, transparente y sin interrupciones.

4. Capacita a tu equipo y dale autonomía para resolver problemas

La tecnología ayuda a agilizar los procesos, pero el talento humano sigue siendo fundamental para ofrecer una buena experiencia.

Por ello, las empresas deben brindar a sus trabajadores herramientas que les permitan conocer la situación de cada cliente y tomar decisiones oportunas. Además, es importante darles autonomía para resolver consultas y problemas desde el primer contacto, sin generar demoras innecesarias.

¿Por qué es importante mejorar la experiencia del cliente?

La atención al consumidor se ha convertido en un factor que puede diferenciar a un negocio de su competencia. Según un informe de Gartner (2025), el 91 % de los líderes empresariales está priorizando el uso de la inteligencia artificial para optimizar la satisfacción del cliente.

Para Víctor Ruiz, VP de Operaciones de Konecta Perú, el consumidor actual está hiperconectado y considera que su tiempo es uno de sus recursos más valiosos. Por eso, las empresas deben anticiparse a sus necesidades mediante operaciones ágiles, inteligentes y empáticas.

La clave no está solamente en responder rápido, sino en ofrecer soluciones que generen confianza y hagan que el cliente quiera volver. Un consumidor bien atendido puede convertirse en el mejor aliado para el crecimiento de tu negocio.