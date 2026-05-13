Yossy Chávez fue administradora de ventas y en sus momentos libres hacía las pestañas a domicilio. Dejó su anterior trabajo y con 200 soles empezó en un pequeño local. Se especializó en Madrid para traer al Perú técnicas avanzadas de micropigmentación y hoy cuenta con un estudio y es una referente de belleza. YCH Beauty Studio tiene once años en el mercado, y se proyecta en tener su propia academia para formar nuevos talentos en el rubro.

Trabajaste como administradora de ventas y lo dejaste para empezar tu propio negocio, ¿cómo fue ese proceso?

Tuve miedo y mucha inseguridad. Al principio trabajaba y en mis tiempos libres hacía pestañas a domicilio. Pero cuando finalmente decidí dedicarme al 100%, pensé: “¡Qué hice!”. Creí que no debí hacerlo. Todo empezó a cambiar porque ahora el dinero debía generarlo uno mismo. Fue una locura al inicio, pero ese mismo miedo me ayudó a buscar un local para tener más estabilidad.

Viajaste a España para capacitarte, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas en la ruta correcta?

Yo empecé con las pestañas, pero me llegó la invitación de una academia en Madrid para aprender algo nuevo: la micropigmentación. Pregunté mucho porque aquí en Perú había tenido una experiencia “terrorífica” con técnicas muy agresivas. Allá vi que el proceso era lindo y profesional. Cuando regresé con esa base, las clientas empezaron a llegar para hacerse las cejas. Ganaba más, confiaban más en mí y ahí supe que este era el camino.

LA MICROPIGMENTACIÓN ES UN BUEN MERCADO

Porque las cejas son una parte vital del rostro, expresan mucho. Además, vi que había mercado; mucha gente se había hecho tatuajes antiguos que se veían terribles. De niña me gustaba mucho arreglar a las personas, siento que nací para esto.

Yossy cuenta que todos los días son buenos. Foto: César Campos.

Con el rostro hay que tener un cuidado extremo, ¿cuál es la principal recomendación que le das a tu equipo de trabajo?

La capacitación constante es primordial. Yo soy master en micropigmentación, lo que me permite guiarlas y ayudarlas a mejorar cada detalle. Eso es lo que nos ha permitido crecer como equipo.

¿Cuál es la temporada de mayor demanda en tu estudio?

El Día de la Madre, julio y diciembre. Sin embargo, la diferencia es mínima porque siempre tenemos clientas; todos los meses son buenos para nosotras.

LA CAPACITACIÓN ES VITAL PARA SEGUIR MEJORANDO

Aprovechamos esos momentos, generalmente en verano, para reforzar la capacitación de todo el equipo.

Hoy en día las redes son vitales, ¿cómo trabajas para llegar a más audiencia?

Trabajamos mucho las redes sociales, especialmente este último año. Pero nuestra base principal sigue siendo la recomendación. Tratamos de hacer un trabajo tan bueno que el resultado hable por sí solo y traiga a nuevas personas.

¿Qué consejo le darías a una joven que quiere ingresar a este rubro de la estética?

Tienes que estar segura de lo que quieres hacer. Te tiene que gustar y, sobre todo, apasionar. En este camino hay muchos “días grises” y, si tienes pasión, aun en esos días vas a querer venir a trabajar.

Durante la temporada baja, el equipo se capacita para mejorar en las técnicas. Foto: César Campos.

¿Y qué errores no deberían cometer al emprender?

Confiarse y creer que lo sabes todo. Es importante capacitarse no solo en la técnica (hacer cejas lindas), sino en cómo hacer crecer el negocio. Muchos olvidan la administración y el liderazgo, que son las piezas clave para que una empresa sea exitosa.

EL SUEÑO DE TENER UNA ACADEMIA

En un estudio personalizado más grande y con una academia propia formando a nuevos talentos.

Cortitas

¿Cómo mantener un flujo de caja saludable?

Tienes que saber mover bien el dinero y tener una estrategia. Nosotros siempre estamos planificando; es fundamental pensar más con la cabeza que con el corazón para tomar buenas decisiones.

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