Cuando tenía 23 años, Marjorie Canchari trabajaba en una trasnacional, pero renunció para crear su propio negocio y, tras sufrir el robo de casi todo su capital inicial, decidió invertir sus últimos 300 soles en revender ropa de Gamarra a través de TikTok. Superó las crisis logísticas y hoy construye Rudda’s House, un innovador concepto integral donde las mujeres encuentran ropa, accesorios y un cambio de look.

Vienes de trabajar en logística de una transnacional, ¿cómo te sirvieron esas herramientas para no rendirte cuando te robaron casi todo tu capital inicial?

Me sentí mal, no quería hacer nada, pero trataba de producir y hacer algo por mí, y de no depender de ninguna empresa. De 800 soles que tuve como capital, me quedé solo con 300 soles y decidí no rendirme. Empecé a la reventa, compraba ropa en Gamarra y ahora tengo esta empresa.

Emprender con solo 300 soles suena a misión imposible. ¿Cómo fueron esos dos primeros años de ventas bajas?

Lo más duro es la confianza, porque le compras a personas por plataformas y no sabes si va a llevar tu pedido. Para fidelizar a mis clientas, trataba de darles toda la confianza, mostrando videos de cómo empacamos, los tickets y guías de envíos; subíamos contenidos de cómo trabajamos para que vean que éramos reales.

EL SECRETO DEL ÉXITO DE VENDER DE 20 A 150 PEDIDOS POR TIK TOK

Me diferenciaba de otras marcas, pues no solo vendía prendas, sino que armaba outfits; ese era el valor agregado que les daba a mis clientas. Les ayudo a combinar prendas y a darles soluciones.

¿Cuál ha sido tu mayor dificultad al emprender?

Las críticas que recibí de tener una carrera y dejar un puesto laboral bueno y emprender: El escuchar: “Estudiaste para ser una vendedora”, me hicieron dudar a continuar; influye, pero depende de la persona.

¿Por qué Rudda’s?

Por todas las cosas que he pasado, el robo de mi capital y la actitud y la manera de ser aguerrida y ponerle las ganas a todo; Ruddas proviene de una mujer a la que le pasan cosas, pero ahí va.

Hoy en día tiene su propia marca de ropa. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué era tan importante para ti es ofrecer una “transformación completa” (ropa, belleza y calzado) en un solo lugar?

El concepto es para facilitarte la vida a las chicas. Muchas van a comprarse ropa, zapatos, accesorios y arreglarse las uñas y el cabello, era dar una solución, de que ellas encuentren todo en un solo lugar. Puedes venir en pijamas y salen regias de pies a cabeza.

El crecimiento de la marca ha sido explosivo, pasando de 20 a 150 pedidos diarios. ¿Cómo estás reorganizando tu logística y tu equipo de trabajo para que el negocio no se te escape de las manos?

Tengo a personas que se encargan del despacho, la logística, vendemos a muchas prendas por live, tenemos horarios para no sobrecargarnos. Cuento con un área donde se almacenan los pedidos.

También ofrecen carteras y zapatos para que sus clientas tengan todo el look completo. Foto: Freepik.

CONSEJOS PARA QUIENES QUIEREN EMPRENDER POR REDES SOCIALES

Que inicien con reventa porque a veces se piensan que necesitan un gran capital, si inviertes mucho capital no sabrás como te irá. Tengan un capital justo y necesario. Las ventas en línea la creación de contenido ayuda muchísimo. Nadie te asegura si venderás todo, pero hay que ser constante, sigue mostrando tus ventas.

Cortitas

¿Qué hacer si no vendo? Hay meses bajos, cuando pasa eso hay que liquidar porque la prenda se maltrata, y eso es pérdida. Armar outfits.

Hay meses bajos, cuando pasa eso hay que liquidar porque la prenda se maltrata, y eso es pérdida. Armar outfits. ¿Tienda física o virtual? Virtual porque todos están en live. La tienda física es cuando tu negocio está creciendo y las clientas necesitan un lugar para probarse la ropa o recoger sus productos.

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