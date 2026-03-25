Creció entre hilos y tijeras en el taller de su madre, quien confeccionaba uniformes para grandes corporaciones. Tras su partida, Sue Zacnich decidió honrar su legado, pero dándole un giro total al negocio: se especializó en el exigente mundo de la sastrería para novios y ejecutivos. Con diez años de trayectoria, es la primera mujer en liderar este rubro en el país.

Sue, ¿qué cualidades definen a una buena diseñadora?

Entender que cada cliente es un mundo diferente. Hay que saber guiarlos para que la prenda que diseñes tenga un valor real y signifique mucho para ellos.

¿Por qué crees que tu marca conecta tanto con el público?

Porque soy una mujer emprendedora que viene de una madre guerrera. Transmito confianza al contar mi historia en un mundo de la sastrería que suele ser muy masculino.

¿Cuál es el recuerdo más bonito trabajando con tu mamá?

Cuando juntas diseñamos una forma más sencilla de tomar medidas que se adaptara mejor al cliente. Ella me enseñó a no rendirme jamás.

SUE ZACNICH: SU APUESTA POR LOS TRAJES DE NOVIOS Y LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑARLOS EN SU BODA

Me di cuenta de que el novio también necesita que alguien externo se preocupe por él y lo acompañe. No solo vendemos un traje, creamos una experiencia para que lleguen felices al altar. En este negocio, un cliente feliz es tu mejor recomendación.

¿En qué etapa se encuentra tu marca tras diez años de camino?

Estamos en plena etapa de crecimiento. Acabamos de mudarnos a un local más amplio y cada vez vienen más clientes buscando específicamente mis servicios. También he empezado a diseñar para novias; el mercado es amplio y quiero seguir atendiendo cada vez mejor.

El camino del emprendedor es duro, ¿has pensado en “tirar la toalla”?

¡Todos los días! (risas). A veces te quedas pensando si tanto esfuerzo vale la pena, pero tengo un equipo que liderar, gente que es como mi familia. No puedo rendirme por ellos; esto no es de un día, es para rato.

Sue hizo ocho colecciones para la marca Barrington. Foto: Lenin Tadeo.

¿Cómo trabajas en redes sociales y cuál te funciona mejor?

Trabajamos mucho en Instagram, donde está la mayoría de mis clientes, y pauteamos videos. Pero también hay un público fuerte que viene de TikTok; a veces llegan clientas mujeres porque nos vieron en esa red. Las redes son vitales hoy en día para que otros te conozcan.

SUE ZACNICH: LOS ERRORES QUE LE SIRVIERON PARA MEJOR SU NEGOCIO

Al inicio, cuando me tocó mover las redes sociales, no creía tanto en la publicidad. Pero hoy sé que las redes son fundamentales para que otros nos conozcan; ahora entiendo que generar contenido es una parte vital de la estrategia para crecer.

¿Qué tan importante es el equipo de trabajo?

Mi madre me enseñó que el equipo termina siendo tu familia. Los sastres, costureras y patronistas son la base; si ellos y sus familias están bien, el negocio camina. El crecimiento no es solo mío, es de todos.

¿Te gustaría estar en un retail?

Mi mamá hacía más de cien uniformes al mes para empresas como: Cencosud, Latam y otros, y ahora es como cuarenta porque todo es manual. Me enfoqué a trajes de novios y ejecutivos. A corto plazo, me gustaría hacer colecciones limitadas para una marca más accesible en retail.

Los trajes para ejecutivos tienen gran demanda.

Las Cortitas:

¿Qué hacer cuando las ventas bajan?

Cuando las ventas bajan, las alianzas son clave. Trabajar con wedding planners o acercarse a estudios de abogados que requieren trajes ejecutivos ayuda a que el negocio no se detenga, esto ayuda a que el flujo no se detenga. También es vital creer en la publicidad y las redes sociales; hoy en día, si no generas contenido, no existes.

¿Es bueno pedir préstamos bancarios?

Sí, siempre que declares tus ingresos. Es importante estar bien en Infocorp para que el banco te vea como opción de inversión y crecimiento.

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