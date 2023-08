Cusco está de moda, pues luego de ser elegida como la mejor ciudad para visitar en Sudamérica muchos turistas extranjeros y peruanos llegan a diario para conocerla y saborear sus potajes. Ebelin Margot Soncco es cusqueña, se dedicó un buen tiempo al turismo y en un viaje a Estados Unidos aprendió a preparar estos platos mexicanos que los hacen especiales con su fusión de insumos peruanos. Ella con su combi viejita arrancaron con su emprendimiento Taco Kombi Cusco que es un ‘boom’. Ahora tiene dos carrito y un local, convirtiéndose en la marca preferida de los consumidores que hacen largas colas para saborear sus tacos.

En la calle Shapi, una zona que durante mucho tiempo no era tan transitada por los turistas, hoy se ha convertido en un lugar lleno de opciones para el arte, la moda y el buen comer, y esto está llamando la atención de quienes pasan por aquí. Muchos de los dueños de los negocios han decidido apostar por la reactivación económica y darle un aire fresco e innovador a la ciudad imperial.

APRENDIÓ LAS HERRAMIENTAS DEL NEGOCIO GASTRONÓMICO

Ebelin nos cuenta que trabajó durante muchos años en el sector turismo, en el área de ventas de un grupo gastronómico muy prestigioso de esta ciudad donde se formó y aprendió todas las herramientas para emprender.

SUS INICIOS EN LOS TACOS

Por varios años, la joven emprendedora ahorró con el sueño de viajar a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades. No sabía que era tan costosa la vida y se puso a trabajar casi de ilegal, pero encontró a mexicanos quienes le enseñaron todo sobre cómo preparar tacos y enchiladas.

LA OPORTUNIDAD EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Ebelin junto a su hermana decidieron emprender en la pandemia, porque al haberse cerrado las fronteras no llegaban más turistas y pensaron que era muy buena alternativa empezar con un food truck, ya que la gente tenía miedo ir a lugares cerrados.

¿POR QUÉ TACOS?

La gente siempre me pregunta eso. En Perú no se habia explorado la opción de los tacos, así que al ser un nicho virgen, tendría la oportunidad de empezar y ofrecer una innovadora propuesta que sea deliciosa y económica.

¿FUE MUY DIFÍCIL EMPEZAR EN ALGO NUEVO?

Es una pregunta profunda, ya que empezar con este carrito fue bastante difícil porque lo tenía que hacer sola; desde las masas, las salsas, las carnes y todo. Además, de manejar y buscar el lugar ideal. Mi primer carrito es un Volkswagen del 71, su dirección es dura a diferencia de uno moderno, pero a pesar de ello, salimos adelante.

¿QUÉ LECCIÓN TE DIO EL CONFINAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA?

Lo maravillo es que re aprendí la calidad y humanidad de la gente, siempre que venían y sabían que era nueva en esto, me daban ánimos, me compraban, me motivaban a seguir adelante. Me aconsejaban con sus tips para agregar a mis productos y en la decoración del carrito. Ellos me dieron la fuerza para seguir porque hay momentos que no quieres más porque te cansas.

¿POR QUÉ HACEN TANTAS COLAS EN TU NEGOCIO?

La calidad y el sabor, tenemos tantos insumos peruanos que nos permiten hacer cosas soprendentes que gustan tanto al paladar de los clientes. Hemos tenido una acogida muy buena con la gente local, estoy agradecida con los residentes del Cusco y ahora que el turismo está regresando y llegan a nuestro carritos y al local. Todos los días recibimos felicitaciones y nos motiva a seguir.

¿QUÉ OFRECES EN TU NEGOCIO?

Tenemos tacos, quesadillas y burritos. En tacos está el famoso Pastor; carne de cerdo con sus aderezos y con un corte de piña que se coloca en un tronco que gira y la hace especial.

¿QUÉ LE DIRÍAS A LOS CHICOS QUE QUIEREN TENER UN NEGOCIO PROPIO?

Ponle pasión y cariño a todo lo que hacen, que su proyecto que han imaginado trascienda en el tiempo, que no solo sea algo del momento y eso es bonito; es cmo ver a tu bebé crecer, pues hay que cuidarlo mucho al principio y una vez que anda por sí solo, te llena de mucha satisfacción verlo tan bien.

¿CÓMO LES VA EN REDES SOCIALES?

Somos muy activos en las redes sociales, todos nos pueden encontrar ahí y tienen opciones para contactarnos y pedir sus productos, pues contamos con el servicio de reparto.

