Ivonne Álvarez es analista de sistemas, pero dejó su trabajo para dedicarse de lleno a la pastelería. Cuenta hacía tortas viendo los tutoriales en YouTube, vendía por Facebook y la demanda fue tan grande que decidió llevar cursos con maestros para seguir creciendo. Ivonne, Arte Dulce tiene ocho años en el mercado, hace sus productos en su taller y pronto abrirá una tienda.

Los emprendedores la pasan mal. Me contaste que había momentos donde no te llegaban pedidos y eso te preocupaba, ¿qué hacían para salir a flote?

Había semanas en que no recibía ni un pedido y lo único que me quedaba era crear. Haces galletas, cupcakes, tortas y galletas que las posteaba en redes sociales para generar clientes.

Dicen que en las diferencias están las cualidades de los productos, ¿qué haces para que sean atractivos para tus clientes?

Nosotros trabajamos con mucha dedicación y amor al momento de hacer nuestros productos para que cada detalle quede bonito, pues todo entra por los ojos y sea más atractivo para los clientes.

¿Cuál ha sido tu mayor dificultad al empezar con este negocio?

Tratar de llegar a los clientes. Fui aprendiendo en el camino, empecé con este negocio a los 46 años, todo fue paso a paso. Me estafaron con voucher de pagos falsos, ahora soy más cuidadosa.

Cuentas que empezaste tarde en este rubro, ¿por qué?

Empecé a los 46 años, jamás había estudiado pastelería, y estaba atravesando un mal momento en mi vida personal, necesitaba desestresarme. Mis hijos me impulsaron, mi hijo es autista, lo tuve a los 38 años y era muy demandante, veía a Cake Boss y sus tortas me gustaban mucho. Me guiaba por los videos de YouTube para crear y luego llevé cursos para seguir creciendo.

Cuenta con packs para ofrecerle al cliente una variedad a un precio accesible. Foto: Lenin Tadeo.

En este rubro hay mucha competencia. ¿Cómo haces para tener mayor visibilidad con el público?

Todo entra por los ojos. Trabajamos con mucha delicadeza cada detalle de los diseños, hacemos mucha publicidad en las redes sociales. A la gente que compra mis tortas les encantan los acabados y el sabor, por eso me recomiendan siempre.

La calidad y los insumos son importantes, ¿Cómo haces para dar un buen producto y que sea accesible al consumidor?

He creado packs pack donde trato de balacear los precios para que puedan comprar. Por ejemplo, vendo galletas y cupcakes y los compran mucho.

¿Cuál es la tendencia ahora en la pastelería?

Se trabaja mucho el tema de las tortas con frutas y mucha crema. También están de moda las tortas de bodas de un solo piso muy grandes y los invitados cortan sus porciones. Trabajo todas las temáticas; cumpleaños, bodas, baby shower, etc.

D ices que apuntas a algo más grande, ¿qué es?

Tener un local con atención al público.

¿Cómo haces para garantizar la rentabilidad?

Ahora trabajo con una contadora, quien me ayuda con los temas de los números, pues antes compraba cosas que me gustaban, pero que precisamente no los necesitaba. No podía ahorrar, la plata se iba, ahora estoy más ordenada.

Sus ventas son por redes sociales. Foto: Freepik.

¿Cuáles son los meses de mayor demanda?

Antes los tres primeros meses del año eran bajos, pero desde enero no hemos parado de tener pedidos. Nos está yendo muy bien que he tenido que contratar a más personal.

¿Cuáles son tus canales de venta?

Redes sociales, estamos por lanzar nuestra página web para que hagan los pagos en línea.

RAPIDITAS

¿Qué deben tener en cuenta las amas de casa que quieren empezar con este negocio?

1.- Les tiene que gustar lo que hacen.

2.-Llevar cursos libres para que conozcan más del negocio. Aprendan porque hay mucha competencia.

3.-Lanzarse sin miedo a las redes sociales, son buenas herramientas para encontrar clientes y vender.

TAMBIÉN PUEDES LEER: