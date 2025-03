Analí Romero estudió Administración de Empresas y Negocios Internacionales y trabajó en importantes corporaciones, pero amaba tanto los zapatos que decidió dejarlo todo y tener su propio negocio. Galeanna tiene nueve años en el mercado y ha conquistado al público extranjero con modelos exclusivos. Hoy tiene una tienda y busca internacionalizar la marca.

Eres licenciada en administración y negocios internacionales, ¿cómo te decides por el rubro de calzado?

Trabajé en corporaciones, dedicabas a la minería, todas las semanas me compraba un par de zapatos para engreírme, y una amiga me dijo: ¿Por qué no te haces tus zapatos? Y llevé un curso en una feria. En mis tiempos libres creaba mi marca. Me lancé a la piscina sin saber lo que vendría después.

Has dicho que emprender no es nada fácil, hay una serie de dificultades, ¿qué es lo peor que has pasado?

Vengo del corporativo donde he sufrido bastante. El querer tener mi Great Place To Word y tratar bien al trabajador me ha pagado mal, pues di mucha apertura y me robaron, me engañaron y traicionaron por ser buena gente. Sin embargo, lo chévere, es mi aprendizaje que me ha vuelto una empresaria más fuerte.

El consumidor busca un calzado de calidad y a buen precio, ¿cómo logras competir con tantas marcas?

Nosotros, aparte de vender zapatos, contamos historias. Mis clientas que usan los calzados nos dicen qué cómodos, qué lindos, me siento bien, y eso y eso me llevó a tener mi tienda en un retail.

Los modelos no se vuelven a repetir. Foto: Jesús Saucedo.

En algún momento has derramado lágrimas de la impotencia porque no te salían bien las cosas, ¿cómo te reinventas?

Diariamente, vienen los problemas y puede ser que derrame lágrimas. Hay temporadas de vacas flacas y hay que estar fortalecidos, pues tengo una planilla con 25 personas y hay familia que está detrás. Me esfuerzo por ellos.

¿Cómo definirías tu calzado?

Es elegante, para una mujer que le encanta lo exclusivo.

¿El público aprendió a pagar un producto de calidad o aún no?

Es muy difícil. Mi público nicho está dirigido a mujeres que aman lo exclusivo. También veo en la tienda que las clientas quieren comprar productos peruanos. El trabajo de muchas empresarias ha impactado en la gente que nos ven como marcas buenas y atractivas.

¿Tus productos han salido al exterior?

Si, he tocado puertas y sin la ayuda de nadie postulé a ferias de renombre en México y después de dos años nos aceptaron, pues al inicio nos habían rechazado, estar ahí y ver que me compran entre 350 y 400 dólares siendo foránea me hizo ver que mi producto es muy bueno. En pandemia vendimos a Chile y Estados Unidos.

Los calzados están hechos de manera artesanal. Foto: Jesús Saucedo.

¿Cómo te ves en a cinco años?

Con otra tienda y con presencia en el extranjero.

¿Qué hacer si te quedas sin liquidez?

Vivo y respiro para trabaja. Me dedico a los hidrocarburos. La deuda responsable me ha catapultado a tener más negocios.

La marca busca la internacionalización. Foto: Jesús Saucedo.

¿Es rentable vender zapatos con esta crisis económica?

Aquí en Perú no es rentable. Estuve por mucho tiempo en redes sociales y ahora hice mi último esfuerzo para abrir una tienda en un centro comercial. Sabemos que hay vaca flacas y que vienen buenas campañas. Me encanta el retail.

RAPIDITAS:

Tips para garantizar tu permanencia en el mercado

Respetar a todos tus stakeholders y cumplir con cada uno de ellos para que tu empresa y marca se sostenga en el tiempo.

La diferenciación en todo momento, no te duermas en tus laureles si ganas cancha en el mercado, sigue buscando diferenciarte en todo momento.

Adaptarse a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial aplicada a tu negocio.

