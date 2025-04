Marily Muñante trabajó en varias corporaciones de moda y renunció a un sueldo fijo y a los beneficios para abrir su propio salón de uñas. Ella cuenta que se inspiró en su abuelita, a quien venía a tener un especial cuidado en sus manos y cabello. ‘Oh Mis Uñas’ tiene nueve años en el mercado, tiene un local en Los Olivos y pronto abrirá otro en San Miguel.

Los emprendedores siempre tienen miedos y dudas antes de lanzarse a la piscina, ¿qué les aconsejarías?

Que se empape del rubro sí que quiere empezar, que se capaciten, que busque referentes y que sean los mejores.

Oh Mis Uñas tiene nueve años en el mercado, ¿cuánto tiempo te ha costado posicionarte en el mercado?

Nos ha costado cerca de un año. Nos dimos cuenta de que el 70 % de las clientes volvían. En ese tiempo no existían las redes sociales y todo fue por el boca a boca, nos ayudó mucho que la gente se pasara la voz.

Estuviste en varios procesos en diferentes corporaciones de moda, ¿de qué manera te han servido para tu negocio?

Me ayudó mucho, especialmente, en el tema de cultura organizacional, de atención al cliente, brindar un buen servicio, el posicionamiento de la marca, el marketing y ahora como líder.

Me decías que tu inquietud de tener un salón de uñas nació por tu abuela, pues le encantaba el cuidado personal. ¿Cómo ha sido ese proceso?

De chiquita me gustaba el cuidado personal. Creo que mi primer libro que leí fue sobre belleza. ¿Cómo me marcó mi abuela? Ella cuidaba de su casa, sus plantas y de ella misma, siempre la veía con una mantita haciéndose las uñas, y se sentía bien después de lucirlas, era como si se empoderaba. Hay una frase: no hay segundas oportunidades para las presentaciones.

La marca sigue las últimas tendencias.

¿Cómo fueron tus inicios?

Empezamos con una mesita y doce esmaltes. Tenía el deseo de empezar, pero no sabía del rubro, y me metí en unos cursos, y aprendí a hacer de todo. A los seis meses, no mudamos a la espalda de Plaza Vea, en Los Olivos. Ahora somos cinco personas. Me inicié una inversión con 750 soles, fue muy poco.

¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta en este rubro?

Que te guste el servicio y hacer feliz a las personas. Muchas escapan de la monotonía y llegan aquí para engreírlas, les ofrecemos café, bebidas, galletitas para que lo disfruten.

La tendencia ha cambiado, ¿de qué manera han innovado?

Hace algunos años, las uñas se han convertido en tendencia y esto se debe a los íconos de la música y la moda. Las uñas son un accesorio más, son una expresión. Las mujeres pueden expresar lo que sienten; si se pintan de rojo tienen mucha energía, si buscan algo más tranquila usan el nude, los colores dicen mucho.

RAPIDITAS:

¿Cómo sacarle provecho a las redes sociales?

Debes mostrar los que haces a tus seguidores como: los servicios, los valores de tu marca, la experiencia que viven tus clientas en tu negocio, tips, contar la historia, anécdotas, etc. También debes ofrecer promociones y ofertas.

