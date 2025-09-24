En un mundo lleno de sueños, hay historias que nos inspiran y nos demuestran que, con valentía y perseverancia, cualquier meta es posible. Así lo demostró Leydi Yauri, una mujer que cambió la seguridad de un sueldo fijo por el desafío de emprender. Tras dejar su trabajo en una importadora, aprovechó el traslado de su pareja a Trujillo para apostar por el mundo del calzado. A pesar de sufrir un robo que le arrebató toda su producción, se levantó más fuerte. Hoy, Morena Exclusive cuenta con dos tiendas y un taller de producción que abastece a todo el Perú.

El duro golpe que no la detuvo: Así superó un robo de S/ 25 mil

En 2024, sufrimos un robo en el almacén. Fue un golpe muy duro porque se llevaron todo, incluso los productos que ya teníamos listos para distribuir. La pérdida fue de más de 25 mil soles.

Dejó su trabajo con un sueldo fijo para apostar por lo suyo. ¿Por qué eligió el calzado?

Mi esposo fue destacado a Trujillo y decidí dejar mi trabajo en una importadora, donde estuve cuatro años. Fui al distrito de El Porvenir, conocido por sus fabricantes, y empecé con un taller artesanal.

¿Cuál diría que es el secreto para consolidar su marca?

La constancia. Empezamos en 2018 y logramos sobrevivir a la pandemia. A pesar de las dificultades, siempre creí en mí misma.

Diseños innovadores y las claves de su negocio: Lo que buscan sus clientas

Buscan calzado casual y cómodo. Quieren diseños versátiles que les permitan ir a cualquier evento sin tener que quitárselos por molestias.

¿Cuál es su público objetivo?

Principalmente, mujeres de 23 a 35 años, aunque también nos visitan personas mayores a quienes les encantan nuestros modelos.

¿Qué busca la gente: precio o calidad?

Nuestros productos cumplen con las tres B: bueno, bonito y barato. Siempre buscan nuestras promociones porque saben que el calzado les durará.

¿Cuáles son los atributos de su marca?

Ofrecemos diseños innovadores y cómodos.

¿Con qué materiales trabaja?

Trabajamos con biocuero y cuero calcio. Las plantas son de PVC y goma.

La propuesta de la marca, es bueno, bonito y barato. Foto: Britanie Arroyo.

Hay mucha competencia en su rubro. ¿Cómo se diferencia?

Hemos notado que están llegando muchos calzados de importación. Para diferenciarnos, tenemos que ser más innovadores, ofreciendo modelos exclusivos y bonitos que realmente cautiven al público.

Tiene tiendas físicas y la tienda virtual. ¿Cuál le funciona mejor?

Es un cincuenta-cincuenta. Ambas se complementan muy bien.

¿Cuál es su mejor temporada de ventas?

Julio y diciembre. Pero para nosotros, también son muy importantes febrero y marzo por la venta de zapatillas escolares.

Leydi tuvo que afrontar el robo de su almacén y empezar de cero. Foto: Britanie Arroyo.

¿Qué estrategias aplica para Navidad y para llegar a más clientes?

Las redes sociales son de gran ayuda. Subo contenidos que se vuelven virales y estoy siempre atenta a las tendencias de TikTok.

Consejos para triunfar con tu marca en redes sociales

Hoy en día, muchos usan TikTok para hacer transmisiones en vivo y vender. Sin embargo, también es crucial fortalecer la marca para que los usuarios la recuerden y se fidelicen. No hay que tener miedo a usar las redes sociales, son de gran ayuda. Hay que seguir las tendencias y, a la vez, tener una esencia propia para que el público nos identifique sin copiar.

