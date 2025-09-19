Gerardo Gutiérrez logró innovar el negocio familiar del hospedaje y le dio la categoría de hotel de tres estrellas. Ahora, la terraza hace coctelería de autor y es el lugar favorito de muchos en Huanchaco. Foto: Katty Gines/composición.

Gerardo Gutiérrez, administrador de profesión, heredó de sus padres un hospedaje en Huanchaco. Con esfuerzo y visión empresarial lo había convertido en Los Esteros, un hotel de tres estrellas. Sin embargo, la pandemia casi lo lleva a la quiebra: el turismo cayó en picada y el negocio quedó prácticamente vacío. Solo cuatro turistas extranjeros permanecieron hospedados, lo que le permitió mantener el hotel a flote y no cerrar sus puertas.

Mira también:

Delivery y creatividad para sobrevivir

Lejos de rendirse, Gerardo y su equipo buscaron alternativas para generar ingresos. Decidieron preparar comida y venderla por delivery, una estrategia que les permitió sostenerse en los meses más complicados. Poco después, adaptaron la terraza del hotel para recibir a los clientes que querían comer al aire libre, respetando los protocolos de seguridad.

@emprende.trome Gerardo Gutiérrez convirtió el hospedaje familiar en el primer hotel de Huanchaco con rooftop frente al mar. 🏨 Con su apuesta por la coctelería de autor marcó tendencia en La Libertad y ahora busca llevar su propuesta única a Lima. 🚀🇵🇪 #hoteles #trujillo #huanchaco #turismo #EmprendeTrome ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

El nacimiento del rooftop Nahla y la coctelería de autor

De esa adaptación nació la gran idea: transformar la terraza en un espacio innovador. Así se creó el rooftop Nahla, el primero de Huanchaco, con una propuesta que combina gastronomía y coctelería de autor. Gracias a esta iniciativa, Gerardo y su equipo han participado en ferias y eventos nacionales, logrando reconocimiento en La Libertad como pioneros en esta tendencia.

La nueva meta: conquistar Lima

Hoy, Los Esteros y el rooftop Nahla se han convertido en referentes de innovación hotelera y gastronómica en el norte del país. El próximo desafío de Gerardo es ambicioso: llevar la experiencia a Lima para masificar la marca y seguir creciendo en el competitivo sector turístico y gastronómico del Perú.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, salud y otros en Trome.com. Curso de herramientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)

tags relacionadas

Contenido sugerido

Contenido GEC