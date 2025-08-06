Por los años sesenta, don Abraham Aliaga migró a Lima y hacía emolientes medicinales en La Parada, La Victoria. Hoy su nieta, Raquel Aliaga, y su socio, Gerardo Gutiérrez, decidieron honrar su legado y crearon ‘Qhata’ una marca de emolientes que cautivó en Perú Mucho Gusto y busca posicionar la cultura emolientera en todo el país con una variedad de sabores.

Hace unos años te entrevistamos con una propuesta diferente, ¿qué ha cambiado desde ese entonces?

Gerardo: Teníamos otra propuesta antes de la pandemia, pero ahora Qhata tiene como diferenciador un valor de marca, el emoliente como bebida nacional está en todas las esquinas del Perú, pero no tenemos el sentido de pertenencia. Emprendimos con este formato con una variedad de sabores para toda la familia.

¿Por qué emolientes?

Raquel: Mi abuelo migró de la sierra de Lima en los años 60 y ofrecía emolientes amargos, que eran los medicinales. Queremos que esa tradición traspase y cause impacto; la herencia puede tener trascendencia.

QHATA BUSCA CREAR UNA CULTURA EMOLIENTERA EXPORTABLE

Dices que en el Perú se toma mucho emoliente, pero no hay una cultura, ¿a qué te refieres?

Gerardo: Nosotros queremos crear esa cultura emolientera, que la gente no solo lo asocie a lo medicinal, pues podemos tener sabores que refresquen en verano, que lo puedan consumir caliente, tibio y a cualquier hora del día. En vez de tomar un té, ¿por qué no un emoliente?

¿Cuál es su público objetivo?

Raquel: Queremos llegar a toda la familia, los mayores de 40 conocen de esta bebida, pero queremos que los niños y jóvenes lo prueben, que sepan que es tan rica como cualquier gaseosa o refresco y que es nuestra. Ellos son un consumo alto en la sociedad y apuestan mucho por el valor de marca.

¿Por qué, Qatha?

Gerardo: Es una palabra en quechua que significa meseta o bajo de la cordillera, donde se siembra la linaza, que es insumo vital de esta bebida. Nosotros usamos la linaza nacional que da esa goma que es característica al emoliente.

¿Qué se viene a corto plazo?

Raquel: Abrir un local en Lima. Iniciamos operaciones en Huanchaco, Trujillo, luego fuimos a Perú Mucho Gusto en Lambayeque. Estuvimos en la feria Naturaleza Creativa donde vendimos más de mil quinientos vasos en tres días y queremos conquistar la capital.

La marca cuenta con una gran variedad de insumos que convierten al emoliente en un viaje de sabores. Foto: Julio Reátegui.

¿Cuál es el mejor comentario?

Gerardo: La mayor satisfacción es que el cliente repita de dos a tres vasos. Es un viaje de sabores con cada insumo que ofrecemos en las presentaciones.

QHATA CAUTIVA CON SUS SABORES DE MARACUMANGO, CAMU CAMU, JAMAICA, POLEN Y OTROS

Raquel: El de maracuyá, maracumango, Jamaica, polen, menta, arándanos, frutos rojos, camu camu. Los clientes siempre nos recomiendan sabores y eso quiere decir que hay necesidades por atender.

Los sabores han ido creciendo a pedido de los clientes. Foto: Difusión.

¿Qué errores les sirvieron para aprender?

Gerardo: El error más fuerte fue el no saber sacar bien los costos. Y estandarizar el emoliente.

¿Qué pasa con el negocio en verano?

Raquel: La idea es que el emoliente se quede todo el tiempo, en verano y en invierno, y a cualquier hora disfrutar de una bebida fría. La cebada refresca más que una gaseosa y eso se debe de saber.

¿Por qué el valor de marca es importante en un negocio?

Raquel: El modelo de negocio y el trabajo es altamente copiable, lo escuché a un CEO, pero lo que no puedes copiar es el valor de marca, porque estamos hablando de personas; tanto clientes como el equipo. El consumidor se queda con aquel el producto, servicio con el que se siente identificado.

Han participado en ferias importantes cautivando a los paladares más exigentes. Foto: Qhata.

¿Qué se viene para sus emolientes?

Raquel: Abrir la tienda en Lima muy pronto, llevar los emolientes a todo el Perú y abrir camino para que lleguen a otros países. Que empecemos a exportar nuestra bebida nacional al mundo.

CONSEJOS PARA EMPRENDER DE MANERA SOSTENIBLE EN EL RUBRO DE EMOLIENTES

Tener su receta y estandarizarla, hacer un estudio de mercado que no es tu familia sino personas desconocidas, si cauticas sigue adelante. Disciplina y perseverancia si lo tienes, estas destinado a conquistar. El talento nunca va a ganar a la disciplina y la perseverancia, lo dicen los líderes.

TAMBIÉN PUEDES LEER: