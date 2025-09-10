Jhosseline Zúñiga, ingeniera industrial con experiencia en empresas de telecomunicaciones y retail, decidió seguir su pasión y emprender. Con la ayuda de su padre, diseñó una pequeña colección de zapatos que se vendió rápidamente a través de Marketplace. Hoy, su negocio Top Shoes cuenta con dos tiendas físicas, mantiene presencia en plataformas digitales y realiza envíos a nivel nacional.

¿Por qué las clientas prefieren Top Shoes?

Las clientas prefieren nuestros zapatos por la comodidad: son superligeros, los disfrutan y no necesitan sacárselos en medio de una fiesta. Además, los colores son fáciles de combinar.

Las enseñanzas del camino emprendedor

Una de las enseñanzas más bonitas que he tenido es entender al cliente, prestando atención a la comodidad, las formas y los colores. Lo otro, y no menos importante, es el detalle logístico para que el producto llegue en óptimas condiciones.

Estudiaste ingeniería industrial, ¿cómo nace la pasión por los zapatos?

Desde la universidad quería tener mi propio negocio. La pasión nació de un gusto personal; cuando tuve la oportunidad de comprarme unas marcas de lujo, me gustó el diseño del calzado y pensaba en un look que fuera con los zapatos. Decidí arriesgarme con un diseño simple y, aunque tenía miedo, los lotes se empezaron a vender y así empezamos a crecer como marca.

Empezaste con una tienda física, ¿cómo van las ventas en las plataformas digitales?

El canal digital es muy importante, pero ambos son un buen complemento. El cliente que ve el contenido en las redes sociales visita las tiendas para probarse los zapatos y luego compra en línea.

La marca tiene como producto estrella los zapatos de fiesta. Foto: Joel Alonzo.

Hay mucha competencia en este rubro, ¿en qué se diferencia tu marca?

Nuestra diferencia está en la calidad. Nos preocupamos mucho por la experiencia que vive el cliente, la comodidad, que el producto llegue sin inconvenientes y por la innovación, cambiando materiales, texturas y colores.

¿Cómo es la mujer que usa Top Shoes?

Es una mujer empoderada, decidida y segura de sí misma.

¿Cuál es tu público objetivo?

Personas que les gusta marcar la diferencia, de entre 25 a 45 años.

¿Viajas para capacitarte?

Sí, viajo para ver materiales, el nivel de diseño y las tendencias. Además, asisto a capacitaciones de innovación, gestión de contenido y otros temas.

¿De qué manera innovas?

Adaptando las tendencias en nuestros diseños con nuevos materiales y texturas.

Los modelos de novias son un nuevo ingreso que tiene alta demanda. Foto: Joel Alonzo.

¿Las ventas han crecido o se mantienen frente a la situación que vivimos?

Las ventas han crecido, nuestro punto fuerte son los zapatos de fiesta que tienen mucha demanda. Aunque hay tiempos difíciles, tenemos clientes fidelizados que siempre nos acompañan y se comunican con nosotros para saber si hay nuevos lanzamientos.

Crecimiento de ventas en tiempos difíciles

A través de la gestión de contenidos, mostrando la experiencia y cómo combinar un vestido con un par de zapatos. Eso nos ha permitido crecer en redes sociales.

¿Cuál es tu materia prima?

Pensamos en la sostenibilidad y usamos calzado de biocuero de alta calidad, que se encuentra en una gran variedad de texturas.

Tres pilares para moverse en este rubro

Resiliencia: Siempre habrá algo que no saldrá como esperabas y tienes que seguir adelante. Capacidad de adaptación: El mercado es cambiante. Hay que ver cómo adaptarse a las nuevas tendencias y al dinamismo del mercado sin afectar al cliente, que es nuestro centro. Compromiso con el cliente: El cliente es quien te recomendará, y eso tiene mucho peso.

