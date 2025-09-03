Rodrigo Fernandini se hizo muy conocido por la frase; ‘Buenazo’, él es un chef exitoso que ha cautivado a los peruanos con sus videos de cocina. Pero su fama trasciende las redes sociales, ya que tiene ‘Artesano’, un restaurante muy famoso en Nueva York. Sin embargo, su camino no fue fácil.

El camino no fue fácil: de modelo a la cocina

Hice muchas cosas porque necesitaba trabajar para ganar dinero. Después aposté por la cocina, terminé mi carrera y, tras adquirir experiencia con la comida peruana, me fui a California, donde estuve siete años en los mejores restaurantes con Estrella Michelin de San Francisco. Quería tener algo propio, así que alquilé un coffee shop por las noches para hacer un evento de comida peruana. La primera vez llegaron solo dos personas y quise cancelar, pero no lo hice. Luego de eso, me llamaron para preparar un cumpleaños para 98 personas. Fue una lección de vida: no hay que rendirse.

¿Y qué vino después de los eventos?

Los restaurantes donde trabajaba tenían mucha demanda y decidí dejarlos para dedicarme por completo a los pop-ups. Para llenarlos, hacía Uber y llevaba conmigo mi chicha morada y mi cancha chullpi. A la gente que se subía les decía: “¿Has escuchado de la cocina peruana? ¿Quieres probar?”. Y los invitaba a mis degustaciones. Con el tiempo, ya se llenaba el local.

La llegada al estrellato en redes sociale s

Yo quería tener mi programa de televisión, pero nadie me llamaba. Entonces, mi esposa me sugirió que hiciera TikTok. Como amo cocinar, empecé a grabar con mi teléfono, y fue un éxito. Ahora tengo cuatro años en esto y siento que recién está empezando.

Así nació Artesano, el restaurante que triunfa en Nueva York

Mi socio había probado mi comida en uno de mis eventos y me llamó para conversar. Les hice una degustación, y así nació Artesano. Ya tiene tres años y es un proyecto estable. Estoy orgulloso de difundir nuestra gastronomía.

¿Qué se viene para ti?

Abriré en Barranco un restaurante de autor en enero de 2026. Los tiempos de Dios son perfectos y siento que es el momento. También se viene un libro y el evento del ‘Buenazo Fest’.

Muchos jóvenes ven el boom de la cocina, pero no es fácil. A ti te costó llegar a dónde estás...

Es un camino duro. Muchos ven el resultado, pero no el proceso. Les aconsejo que no piensen en la plata, piensen en aprender. Mientras más sepan, más recursos tendrán para darle su propia visión. No hay atajos para el éxito; hay que trabajar duro, hacer las cosas bien y darle para adelante.

Este es un trabajo sacrificado, ¿cuál es el secreto para el éxito?

Ser consciente y consecuente con lo que uno piensa. Entender que todo es un proceso, que hay una luz al final del túnel. Después de muchos años, puedo darme el lujo de pasar tiempo con mi familia. No fue gratis, me costó, pero valió la pena.

Su amor por la cocina empezó en Pimentel donde vio la relación que tenía su madre con los pescadores y la gente del mercado. Foto: Allengino Quintana.

¿Cómo se percibe la cocina peruana en el extranjero?

Les encanta, qué van a decir. Es la mejor cocina del mundo, ¡es buenaza y punto!

¿Qué es lo que más piden en tu restaurante de Nueva York?

El cebiche vuela. También los platos nikkei porque hay mucha influencia japonesa en Estados Unidos.

¿Cuál es el plato que define a la cocina peruana?

El cebiche.

Cualidades de un buen chef, según Rodrigo Fernandini

Un buen paladar, mucha pasión, porque no se trata solo de cocinar. Tienes que ser un buen líder para ejecutar la visión.

Consejos para los jóvenes chefs: “No hay atajos para el éxito”

No hay atajo para el éxito: trabaja duro. No hay mejor inversión que en uno mismo. Aprende, olvídate de la plata y hazlo hasta gratis, como yo lo hice. Eso te servirá en el futuro. Define a dónde vas, ten un plan de acción, sé humilde y te irá muy bien.

SE VIENE EL FESTIVAL GASTRONÓMICO ‘BUENAZO FEST’

Falta poco para que los amantes del buen comer prueben las mejores propuestas.

BUENAZO FEST, es el primer festival gastronómico curado por el chef Rodrigo Fernandini, que se realizará el 4 de octubre, en la Explanada de la Exposición, en Magdalena del Mar. Una experiencia única donde vas a probar los huariques más sabrosos del país, seleccionados uno por uno por quien ha recorrido el Perú entero buscando lo mejor.

En este evento estarán 26 huariques buenazos que fueron seleccionados por Rodrigo Fernandini por su sabor, historia y autenticidad, más de 10 opciones en la Calle del Sabor, con lo mejor del street food peruano. Habrá música en vivo y artistas invitados, activaciones y experiencias para todas las edades.

ENTRADAS:

Preventa exclusiva con Yape- Del 12 al 25 de agosto o hasta agotar Stock.- S/25- Precio especial por tiempo y stock limitado.

Entrada general- S/30.

