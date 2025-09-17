Rosario Del Pilar Canchalla es administradora de profesión. Trabajó en varias empresas, pero renunció a su último empleo en un banco para apostar por su verdadera pasión: la moda. Comenzó visitando Gamarra para aprender sobre confección y lanzó su primera colección, que vendió en provincias. Hoy lleva ocho años con su exitosa tienda virtual ‘Bonitas’ y se prepara para abrir su primer local físico.

Tenías un trabajo en bancos y pedías permiso para ir a Gamarra, ¿cómo nació tu pasión por los textiles?

El gusto por el textil lo tengo desde niña. Todo empezó por necesidad: quería ir a fiestas y no tenía dinero para comprar ropa, así que transformaba mis tops en nuevas prendas con mi propio estilo.

Uno de los motivos para emprender fue pasar más tiempo con tu hijo. ¿Qué tan importante fue eso?

Demasiado. Cuando trabajaba y estudiaba casi no lo veía, siempre estaba dormido cuando llegaba a casa. En el banco pedía permisos y no me los daban. Con mi negocio pude darle calidad de tiempo y estar presente en su crecimiento.

Sus preventas son un éxito y que no queda prendas para el lanzamiento. Foto: Joel Alonzo.

¿Con cuánto capital iniciaste el negocio?

Con 720 soles confeccioné 36 blusas que vendí en provincias. Armaba los pedidos en mi cuarto y mi papá me ayudaba con los envíos.

En qué momento decidiste dejar el trabajo fijo?

Cuando mi marca comenzó a darme más ganancias que el banco. Ya no podía abastecer los pedidos desde la oficina, así que tomé la decisión de dedicarme por completo a mi emprendimiento.

Estrategia digital y éxito en Instagram

No tenía presupuesto para modelos, así que yo misma vestía la ropa y hablaba de mi historia. Eso generó confianza, la gente se identificó conmigo y fidelicé clientes. Instagram fue clave para crecer.

¿Qué más se debe hacer para fidelizar al cliente?

Una vez publiqué una prenda solo con precio y no vendí nada. Pero cuando la modelé y empecé a contar detalles, la interacción aumentó y ahí llegaron las ventas.

¿cuáles son las tendencias de primavera-verano?

Colores pasteles: amarillo mantequilla, amarillo pastel, moca, marrón, celeste y lila. Además, sastrería con blazers en tonalidades suaves.

¿De dónde sacas inspiración para crear tus diseños?

De redes sociales y creadoras de contenido europeas, pero siempre adapto los diseños a mi marca.

Las prendas se elaboran con tendencias europeas adaptadas a la marca. Foto: Joel Alonzo.

El reto de emprender en tiempos difíciles

Se mantienen. No todo es fácil: emprender es de valientes y hay frustraciones. Pero me pongo metas diarias y aprovecho las redes para potenciar las preventas.

¿Cuál es tu público objetivo?

No trabajo por rangos de edad. Me enfoco en mujeres que buscan un estilo casual-corporativo, prendas cómodas y funcionales.

El consejo de Rosario para abrir una tienda de ropa

¿Qué consejo das a quienes quieren abrir una tienda de ropa frente a tanta competencia?

Prepararse mentalmente. Habrá días sin ventas y eso frustra. Tienes que definir tu nicho: si quieres vender productos económicos, de calidad o diferenciarte con un estilo propio. Lo importante es usar tu marca, mostrarla y sentirte feliz con lo que representas.