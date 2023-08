El diseñador Jorge Luis Salinas apagó las luces de su taller de Gamarra para descansar y dedicarse al cuidado de su padre, quien había enfermado. Luego de siete años de ausencia y con 51 años, vuelve para revolucionar al emporio y posicionarlo en el mundo como un referente de confección y diseño.

REGRESA CON UN GRAN RETO

Has regresado después de 7 años al diseño de moda, ¿qué estás buscando con este cambio de imagen?

No sé si decirle imagen. Tengo 51 años y con más experiencia en este mundo, ahora sé cuáles fueron mis errores y continuar con las cosas que dejé en pendiente tras el logro que tuve en Nueva York, donde recibí una buena calificación de las revistas y periódicos. Ahora me enfrento a Gamarra que tiene la oportunidad de crecer con gente con estudios, que se hayan formado en la carrera de moda.

¿La gente va más al emporio o ha bajado en Gamarra?

Va más gente con ideas nuevas, con más diseño y con proyectos; que quizás no los veamos porque muchos de ellos venden en sus casas ropa que compran en Gamarra y las ofrecen por redes sociales. Además, los gamarrinos envían a varios países sus productos.

Salinas está trabajando en el diseño para sus telas con las que elaborará su siguiente colección que se presentará en Nueva York en el 2023.

UN NUEVO ROSTRO PARA GAMARRA

Todo entra por los ojos, ¿han mejorado las ventas con los nuevos diseños en las galerías?

He rediseñado la galería El Dorado y la galería del Jean, y los clientes me dicen que es más fácil decidir y definir su compra porque ve todo más ordenado, cada stand tiene su marca para identificar, sus espejos, una buena luz para que puedan probarse la ropa, dar un buen servicio de venta, un buen producto porque hará que se pasen la voz y vengan más clientes.

SU AUSENCIA EN EL DISEÑO DE MODAS

Eres un diseñador con años de trayectoria, ¿qué has hecho en este tiempo sin diseñar?

Después del desfile de Nueva York me agoté, di todo, fue mi última barra de batería del celular. Mi padre enfermó y estuve con él casi dos años hasta que se recuperó al 100%, luego hice agroindustria, un negocio familiar chico, pero quería regresar. Pasó la pandemia, la crisis política y volví con muchos retos.

ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR NUEVOS CONOCIMIENTOS EN SUS PROYECTOS

Estuviste en Londres, ¿qué te llamó la atención de la moda de allá?

Más que la moda, es el lugar donde estudié. Estuve en un centro de estudios con un profesorado de alta calidad, personas que nos ayudan a ver lo que tienes en mente y plasmarlo en un papel, te guían hasta llegar a un final correcto. Londres es una ciudad inspiradora y arrolladora.

Durante mucho tiempo, Salinas se dedicó a darle un nuevo rostro a la galería El Dorado y la galería del Jean para dar orden, limpieza y ofrecer una experiencia agradable al cliente.

EL MUNDO DEBE SABER DE TODO LO QUE TIENE GAMARRA

¿Perú está muy alejado para ser un referente en el mundo textil en comparación con otros países?

He viajado a Europa y a Estados Unidos y Perú es conocido por la comida y su cultura, más no por la textilería. Pocos saben de donde viene un abrigo de vicuña y el algodón de un buen polo. Es momento de que el mundo sepa que somos un país textilero, no solo de confección sino también de diseño.

El diseñador está todo el tiempo capacitando a los confeccionistas y diseñadores que están en la galería del Jean para que apuestan por su propia identidad.

REVOLUCIONAR EL EMPORIO

Has estado en desfiles en Nueva York, ¿cómo te gustaría que se vea el emporio de Gamarra?

Yo siento que Gamarra debería tener muchas tiendas de diseñadores en todas las tiendas y que las marcas tengan su propia identidad, su propio ADN. Y que la gente tenga un repertorio de alternativas para vestirse, pero el gobierno tiene que convocarlos y ayudarlos a abrir tiendas en todo Gamarra y así traer más producción y más clientes.

DIGITALIZACIÓN PARA LLEGAR A OTROS MERCADOS

Tuviste que adaptarte al mundo digital, ¿por qué es tan importante?

Los empresarios antiguos como yo tenemos que modernizarnos, porque son los chicos los que nos enseñan esa modernidad de venderles. Te ve más gente por redes sociales y puedes vender a otros países.

HAY OPTIMISMO

La economía crece poco, ¿de qué manera afecta las ventas?

La venta ha bajado, pero en esta última semana de 28 de julio nos fue bien, aunque no llegó a su nivel como otros años pre pandemia. Siento que nos vamos a recuperar, lo veo con optimismo.

PREPARADOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático, ¿de qué forma afectan las ventas?

Hubo un choque climático y el gobierno no comunicó, pudo haberse previsto. Ahora sabemos que es un invierno muy liviano, se confecciona como si fuera estación de primavera.

Salinas estuvo hace poco en Londres para llevar un curso de creatividad y traer nuevas propuestas para el emporio.

NUEVOS PROYECTOS EN SU NUEVA ETAPA COMO DISEÑADOR EMPRESARIAL

¿Qué se viene para ti?

Una colección internacional y luego volver a un gran retail, charlas y un curso de creatividad.

RAPIDITAS

3 consejos prácticos para un joven emprendedor textil que recién empiezan:

1.-Aprender inglés, pues estamos en un mundo abierto, donde cualquier parte del mundo te puede comprar. Y si quieres comprar insumos de afuera, debes saber este idioma.

2.- Saber lo mínimo de la textilería: Qué es algodón, fibra de alpaca, fibra natural, composición de productos, cosas básicas.

3.- Cabeza dura: no te puedes dejar doblegar por circunstancias. A mí me dijeron muchas cosas, pero no me distraje de lo que tenía en mente.

