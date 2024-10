Milagros Olivares es administradora, trabajó para una empresa, y a su vez vendía ropa junto a su amiga, pues siempre le gustó la moda. Luego se enfocó en los zapatos, pero la estafaron en los talleres y decidió estudiar en España para conocer los procesos. ‘Miloli’ viene sorprendiendo en el mercado peruano por sus diseños y exclusividad, y con ocho años, tiene clientes fieles en Chile, México, Estados Unidos y Ecuador.

¿Cómo surge la idea del negocio propio?

Trabajaba de manera dependiente para una empresa, pero siempre me gustó la moda, tuve un negocio de ropa con una amiga y ella lo dejó. Quería hacerme unos zapatos amarillos, me metí a un curso y los modelos que proponía era diferentes a esa época, les vendía a mis amigas, participaba en feria y me iba bien.

¿Cuál fue tu mayor dificultad al empezar?

Vendía calzados en paralelo con mi trabajo y cuando no sabes del negocio y no conoces el proceso te engañan, dos talleres me estafaron con las hormas y los cueros. Por eso necesitaba estudiar y estar de lleno aquí.

Dejaste tu trabajo estable para emprender, ¿Cómo fue ese proceso?

Si, me gustaba mi trabajo, pero no me llenaba del todo. Y justo se vendía la empresa y nos dieron la opción de negociar nuestras salidas, así que no tenía nada que perder y con ese dinero me fui a estudiar moda a España donde aprendí mucho.

¿Por qué el nombre Miloli?

Cuando estuve en España, mis amigos me dijeron que ponle Miloli a tu marca, por mi nombre, ya que soy Milagros Olivares.

Regresas al Perú, ¿qué hiciste para hacerte conocida con tu marca?

Ya tenía hecha mi página web y apenas llegué hice mis redes sociales, pero me reuní con una persona de una agencia que me ayudó con mi marca; de tener 500 seguidores llegué a cinco mil en ocho meses. Luego me escribieron de una novela para que les haga unos zapatos y eso nos hizo más conocidos.

¿Cómo ha cambiado el consumidor de hoy?

El perfil del consumidor ha cambiado después de la pandemia, ahora buscan promociones, descuentos, si me compras, ¿qué me vas a dar? Hemos tenido que hacerlo.

¿Cómo fue que tu marca llegó al extranjero?

Con la crisis sanitaria tuvimos que apuntar afuera, ya que aquí todo estaba cerrado. Me contacté con influencers de Chile y de Ecuador, quienes me compraban y me ayudaron a mover la marca afuera, nos fue muy bien.

¿En qué países te compran más?

Chile, Ecuador, México y Estados Unidos.

La marca personaliza los diseños de sus clientas. Foto: Antonio Melgarejo.

¿Qué consejos le dirías a las personas que quieren tener un negocio similar al tuyo?

Si van a trabajar con talleres externos, es importante que les pidan que respeten sus diseños que les van a dar, así no se los dan a otras marcas. Revisen bien la cantidad de cuero que están entregando. Vean sus números porque tiene que ser rentable.

¿Qué buscabas para posicionar te en el mercado?

Yo quería hacer stilettos altos, con la punta bien estilizada. Empezamos con hormas propias, luego con la suela roja porque me gusta mucho Christian Louboutin. Luego me traje de España tacos en forma de fresa, elefante y otros, personalizamos los zapatos sin costo adicional, hacemos tallas desde la 31 a la 41 y ahora damos servicio de mantenimiento.

Actrices lucen los zapatos de Miloli.

¿Qué actrices calzan tus zapatos?

Sherlyn Gonzáles (mexicana), Cecilia Galiano (mexicana), Natalia Oreiro (paraguay), Andrea Torre (mexico) y Gaby Diaz (ecuador).

¿Cómo es una mujer que calza Miloli?

Independiente, le gusta la moda y sabe lo que quiere.

Natalia Oreiro.

¿De qué manera te ayudó las redes sociales?

Me ayudó muchísimo, no seríamos nada sin ellas. Es increíble cómo funciona. Te da un buen alcance, te ayuda a que te conozcan afuera.

RAPIDITAS:

Tips para la temporada de fiestas, ¿qué se debe tener en cuenta?

Hay que adelantarse a las campañas de diciembre para asegurar la venta. Extiende tu horario, dale un plus con algo especial (el empaque, un lonche con bocaditos navideños, etc.), que vivan la experiencia, hoy piden eso los clientes y genera un lazo de fidelización.

