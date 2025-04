Rocío Basauri es secretaria de profesión, tenía sueldo fijo y beneficios, pero lo dejó todo por su negocio propio. Invirtió sus ahorros para una concesionaria de comida sin imaginar que perdería todo en la pandemia. Vendió menús, papas rellenas y flores para mantener su hogar. Melba Perú tiene cinco años en el mercado y una agenda llena de eventos para este 2025.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando lo perdiste todo?

Compré, sillas, mesas, y todo el mobiliario para atender en la concesionaria, pero nos encerraron con la crisis sanitaria, y tenía que pagar el alquiler del local, que era nueve mil soles, así que se quedaron con todo. Una semana me deprimí, lloré, pero me puse a vender menú, papas rellenas, empanadas y hasta flores porque tenía a mis hijas en la universidad. La cocina fue un escape, me salvó de la depresión.

¿Cómo nace la idea de crear esta empresa de catering?

Una amiga que se hizo mi socia, me dijo que empecemos vendiendo desayunos a cien soles. Me daba vergüenza cobrar esa cantidad, pero la gente pedía. Así que nació Melba, luego la gente se fue pasando la voz y empezaron los pedidos de corporaciones.

Todo entra por los ojos. ¿Cómo haces para llamar la atención de tus clientes?

Me encanta la decoración, veo Pinterest para ver el catering en otros países, me gusta viajar para traer cosas diferentes. Me preocupo mucho por el mínimo detalle, creo que es un gran diferencial.

Si alguien quiere poner un negocio, ¿por dónde debe empezar?

Que invierta en redes sociales, porque ahora vende aquel que es más conocido. Tienes que ser bueno en lo que haces, yo me esmero mucho en que les guste lo que preparo a la gente que disfruta de mis mesas, pues las personas que prueban son un potencial cliente.

¿Qué ofreces en tu lista?

Catering personalizado: tenemos coffee break, cocteles, almuerzos, mesa de quesos, mesa de bocaditos salados y dulces. Tenemos un carrito de snacks que está muy de moda para dar diferentes servicios.

Rocío siempre viaja para traer las últimas tendencias en decoración.

¿Qué te piden más tus clientes?

El coffee break y la mesa de quesos.

¿Cuáles son las fechas de mayor demanda?

Tenemos eventos todo el año, pero las fechas más fuertes son; el Día de la Madre, Día de la Mujer y diciembre.

¿Cómo lograste tener la cartera de clientes corporativos?

Nunca me presente a ninguna empresa, a mi todos me han llamado. Se fueron pasando la voz. Luego salí en Tik Tok y más clientes llegaron.

¿Qué atributos tiene tu marca?

La puntualidad, llego dos horas antes para tener todo listo. La responsabilidad y el cuidado que le ponemos a todo es importante.

Los clientes corporativos se pasaron la voz por el buen servicio.

¿Cuál dirías que ha sido la mayor dificultad al emprender?

Al inicio, por el afán de tomar al cliente dejas pasar muchas cosas. No poner las cosas claras en una cotización fue una falla. Por ejemplo, una vez armé todo un pedido y lo cancelaron, perdí mi inversión, pero como son marcas grandes no pude hacer nada.

¿La coyuntura económica te afecta?

Gracias a Dios no me afecta, no lo hemos sentido. Tenemos agenda llena con eventos grandes.

¿Cómo te ves en cinco años?

Como una líder en servicios corporativos y fuera del país. Quiero inspirar a más personas con mi trabajo, tengo TDH y a veces, la sociedad nos limita, pero en mi caso, es mi fortaleza, ya que siempre estoy creando. Además, trabajo con mi compadre que a su más de 60 años decora, arma las mesas y plancha. La edad no es una limitación cuando realmente quiere hacer las cosas.

RAPIDITAS:

TRES CONSEJOS PARA TENER MEJOR OPORTUNIDAD EN UN MERCADO COMPETITIVO

Creer en tu emprendimiento. Si no sabes, aprende.

Invierte en tu negocio, empieza de a pocos.

Debes estar en todas las redes sociales para mostrar todo lo que haces.

