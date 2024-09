Melina Salazar es comunicadora y se dedicó a la venta de ropa en Gamarra para pagar sus estudios. Todo iba muy bien hasta que llegaron las prendas de China y un cáncer que la obligó a cerrar sus tiendas. Hace ocho años, volvió con ‘Metamorfosis’, una marca que ofrece diseños únicos e innovadoras, hechos por las internas de los penales. Ahora se alista para estar en Oechsle.

Melina, tuviste varias tiendas en Gamarra y las cerraste, ¿qué sentiste en ese momento?

Sentí que había cumplido mi ciclo, que tenía que contribuir con el sector textil de manera positiva, tratando de ser una marca de moda sostenible.

Los gamarrinos siempre se han quejado de la ropa asiática, ¿cómo crees que se puede apoyar a este sector?

Comprando productos locales, la gran pregunta que deben hacerse, es quién hizo mi ropa.

Pasaste por un proceso oncológico, ¿Cómo lo superaste?

En el 2014 fui diagnosticada de cáncer, tuve un tratamiento fructífero, a los dos años mi padre enfermó de cáncer y falleció, quedé devastada. Estas circunstancias me llevaron a pensar, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No tenía un propósito, trabajaba sin rumbo, pero trabajar en cárceles productivas me hizo replantear nuestro modelo de negocio.

Los emprendedores tienen subidas y bajadas, ¿qué mensajes les darías a una persona que pone un negocio y le va mal?

Innovar, reinventarse, apostar por lo que hacemos y sobre todo encontrar un propósito, donde estará nuestro corazón y el trabajo se vuelve un placer.

En cárceles productivas.

¿Cómo ha reaccionado el consumidor con tu nueva propuesta?

Bastante bien. Empezamos a innovar, cada pieza es única. Tenemos un propósito ambiental; las prendas son hechas con saldos de fábricas locales exportadoras, garantizando calidad de nuestros productos.

Este rubro tiene mucha competencia, ¿cuál dirías que es el punto de diferencia de Metamorfosis?

La calidad, los diseños, pero, sobre todo, la historia. Al comprar una prenda estas brindando una segunda oportunidad a una mujer que está privada de su libertad, y entre mujeres hemos creado una comunidad que valora el trabajo de ellas.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad para volver a empezar?

Buscar puntos comerciales, pues siempre genera un costo muy elevado. En estos tiempos hay mayor apertura y estamos presentes en ferias corporativas.

Eres comunicadora, ¿llevase cursos de diseño de modas?

Si, estudié diseño de modas y recibimos capacitación y apoyo de la Asociación Solidaridad Países Emergentes (Aspem) sobre economía circular y econcava.

Internas de las cárceles de Lima elaboran hermosos tejidos.

Cuando se trata de ropa, ¿qué se debe tener en cuenta?

Extender el ciclo de vida del producto es tratar de cuidarlo de la mejor manera. Cada prenda tiene una etiqueta que indica cómo conservarla y dure mucho tiempo, son muy versátiles.

¿La rentabilidad ha bajado por la crisis económica?

Si. El consumidor también se preocupa en no comprar de manera desmedida, busca lo necesario. Tratamos de equilibrar esto y tenemos diversos productos; como: la línea de calzados, accesorios y denim.

¿Qué debe hacer un emprendedor en tiempos difíciles?

Generar alianzas, sumar esfuerzos. Para un emprendedor es muy difícil alcanzar las metas, pero si sabes elegir al aliado perfecto, el crecimiento y el apalancamiento es mejor, y sobre todo innovar, prepararse, tener un equipo bien fidelizado que ame el proyecto.

RAPIDITAS

Qué errores te han servido para estar en el mercado

-No haber sabido elegir puntos de ventas. Hay que conocer dónde está tu público objetivo.

-Manejar bien tus costos, a veces uno piensa que está ganando, pero hay que saber de finanzas para encontrar el punto de equilibrio perfecto.

- Sumar al equipo a personas apropiadas.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Introspectiva: La marca de Gamarra que cautiva a sus clientas por traer las últimas tendencias

La Cevichería: Primos que trabajan en Central, Mercado y Museo Larco llevan la mejor comida marina a SJM

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)