Ethel Hernández y Guillermo Arbulú se han dedicado por más de 15 años a empresas privadas, pero ambos decidieron invertir todos sus ahorros y hasta su vehículo para iniciar con su propio negocio. ‘Chapa esa Flor’ nació como una florería digital, tiene cuatro años en el mercado y han iingresado a varias tiendas físicas, hacen envíos a todo Lima y están en Pucallpa y Sullana.

Sus flores están en varios puntos de venta y siguen creciendo, ¿por qué creen que tienen tanto éxito en el mercado?

Ethel: Nació como una florería distinta, es eco amigable y con propósito, trabajamos con bolsitas de yute hechas por interna del penal de Chorrillos, que pueden ser reutilizadas. Además, es una florería para todos; que el padre pueda regalar al hijo, no hay distinciones.

¿Por qué el nombre Chapa esa Flor?

Ethel: Estaba entrenando y me pareció muy curioso esta frase bien peruana, es dinámica y coloquial.

La pandemia los ayudó a posicionarse en las redes sociales, ¿Cómo fue la experiencia?

Ethel: Fue de mucho aprendizaje, la pandemia ayudó a los emprendedores que estamos en el mundo digital a crecer, se rompieron muchos paradigmas. El peruano no es digital tiene mucho temor, pero en este tiempo encontramos que la gente se expresaba y quería estar cercana a su familia y a sus amigos con detalles. Este rubro salió adelante a pesar de la dificultad, pero donde hay dificultad, el peruano ve oportunidad.

Para iniciar con su negocio tuvieron que invertir su carro, ¿tuvieron miedo al fracaso?

Ethel: Hubo un punto de quiebre, tuve miedo al fracaso cuando llegó la pandemia, nuestros ahorros y tiempo estaban ahí, me dije: Dios, qué será de mí y empecé a llorar, pero luego decidimos llevar cursos y decidimos no parar hasta sacar esto adelante.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad para empezar?

Guillermo: Venimos de 15 y 20 años en empresas privadas, no conocíamos este sector, teníamos que encontrar proveedores que cumplan, pues en el sector hay mucha informalidad. El peruano no compra en pre venta ofrecemos precios de descuento, pero no te garantiza que tendrás cash para afrontar la campaña. La compra es de último momento.

La marca cuenta con varias categorías. Foto: Alan Ramírez.

Su propuesta es eco amigable, ¿cómo lo valora el público?

Guillermo: Somos eco eficientes, sensibilizamos con tarjetas de presentación que se convertirán en plantas y las bolsitas de tela, a los usuarios les encanta.

Este rubro es muy competitivo, ¿a qué aspiran?

Ethel: Incrementar los canales de venta, estamos en Sullana y Pucallpa, y queremos llegar a más lugares. Mi sueño es que mi fuerza laboral sean adultos mayores o con discapacidad porque es una forma de incentivar a las demás empresas.

¿Cuál es su público objetivo?

Guillermo: Son todos, pero en el rango están los de 25 a 59 años, Son los que están asociados al uso de las redes sociales.

¿Quieren compran más?

Las mujeres, pero los hombres aparecen en San Valentín y el Día de la Madre.

Las flores secas tienen gran demanda, duran entre 6 a 12 meses y están en cafeterías. Foto: Alan Ramírez.

¿Qué lecciones aprendieron en estos años?

Ethel: Aprendí a valorar mi marca, no por querer captar ventas voy a tirarme al sueño, pues eso puede acabar en un desbalance financiero. Siempre hay que estar renovándonos, la gente se aburre de ver lo mismo y hacemos lanzamientos.

RAPIDITAS:

-Nunca empiezas de cero, pues los estudios y el trabajo son herramientas.

-Formalizarse es importante, ya que eres visible a nivel bancario, puedes escalar a otro nivel.

- Si realmente quieres emprender, tienes que dedicarle el cien por ciento a tu negocio, solo así puedes crecer.

