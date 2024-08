Ivette Sánchez es diseñadora de modas y junto a su socio, Luis Miguel de Lucio potenciaron la marca de ropa Introspectiva, que tiene once años en el mercado. Se adaptaron a las plataformas digitales y captaron más clientes que los buscan por sus colecciones exclusivas. Tienen dos tiendas y se alistan para llegar a provincias y retail.

Ivette, ¿La ropa de mujer tiene mayor demanda que la de hombre?

Si, la ropa de mujer sale más, pues las mujeres son un poco más emocionales y visuales. De por sí, tienen mucha ropa, pero cuando se genera una tendencia, se crea una necesidad para que la puedan comprar.

Ustedes han pasado por muchas situaciones complicadas, ¿cuál ha sido lo más difícil?

La pandemia, pues abrimos tiendas y al mes se cerró todo. Pensábamos que iba a pasar rápido y vivíamos de los ahorros hasta que decidimos hacer mascarillas a mano y empezamos a pagar publicidad en las redes sociales, y nos compraban en cantidad, de eso hemos vivido.

¿Cuál creen que ha sido el atributo principal de la marca para llegar a los consumidores?

El atributo o la esencia de la marca, es que nosotros no repetimos colecciones para que nuestras clientas se sientan exclusivas y únicas y no se vean uniformadas. La gente nos dice: no encuentro igual en otro lado, y creo que esa ha sido nuestra esencia.

La publicidad en redes sociales los ayudó en la pandemia, ¿Cómo se dieron cuenta que iban por el camino correcto?

Antes se tenía que arreglar las tiendas para llamar la atención, pero ahora hay que resaltar en las redes sociales, empezamos a pagar publicidad. Nos dimos cuenta que íbamos por un buen camino cuando la gente empezó a decirnos buenos comentarios, creían que no había una marca como esta en Gamarra por los acabados y la calidad, eso nos hizo seguir por la misma línea.

Si tuvieran que definir la marca Introspectiva, ¿qué dirían?

Lo que hace Introspectiva es vender ropa en tendencia manteniendo la esencia de nuestro consumidor.

¿Qué debe tener en cuenta una persona que quiere ingresar en el mundo textil?

Ser muy constante, porque este es un negocio donde muchas veces puedes estar abajo y muy pocas arriba, hay que estar con buena actitud porque en este rubro en Gamarra es muy competitivo. Saber qué es lo que quieren y ahorrar.

Tienen dos locales, ¿a qué aspiran?

A corto plazo abrir en provincias y estar en retail.

¿Cómo defines a una mujer Introspectiva?

Una mujer multifacética, que estudia y a la par trabaja; entonces, necesita esa versatilidad de ropa para poder movilizarse en cualquier momento y complementar con accesorios para que cambie el estilo de lo quiere mostrar o al sitio donde va a ir.

¿Cuál de las redes sociales les funciona mejor para promocionarse?

Instagram nos está jalando más gente. Ahorita el tik tok es lo mejor, si, efectivamente, pero cada quien lo maneja de diferente manera, ahora lo usan para hacer Lives, pero todo lo quieren para ya, y que sea cómodo, sin ver lo que hay detrás de una prenda.

La crisis económica está afectando a muchos rubros, ¿Qué hacen para atraer al consumidor?

Tengo colegas que han cerrado sus tiendas y han cambiado de rubro, no quieren saber de la ropa, las ventas han bajado mucho, pero estamos enfocados en esta lucha porque emprender no es fácil, hay que mejorar el packaging, la asesoría a las vendedoras, comunicación por redes sociales.

¿Cómo va su flujo de caja?

Vemos las ventas semanales para ver si un producto que recién se ha lanzado va bien o no ha salido, nosotros hacemos publicidad, descuentos, packs, etc, y gracias a la medición que hacemos siempre tenemos fluidez de caja, no esperamos que el cliente llegue, buscamos la manera de que esté enterado de lo que vendemos y pueda llegar a la tienda.

¿Por dónde debe empezar una persona que quiere vender ropa?

Deben saber a quiénes quieren llegar; si es a jovencitas, oficina u otros. No se aloquen comprando mucha mercadería, empiecen con muy poco para que puedan ver si ese público objetivo que han elegido vender les funcione y ahí verán un nicho al que deben enfocarse.

