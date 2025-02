Pamela Padilla estudió socióloga y trabajó por muchos años en un organismo del Estado, pero renunció para crear su propio negocio. En ese momento le detectaron resistencia a la insulina y, al ver que no había variedad de alimentos para las personas con su condición, vio una oportunidad y en medio de la pandemia nació FIKA, que está en tiendas a nivel nacional.

Me comentabas que los emprendedores muchas veces fallan, los estafan y pasan por muchos obstáculos, ¿qué les recomendarías si quieren tener su negocio propio?

Confiar en uno mismo, porque cuando sientas que tambaleas y no puedes, ya perdiste, nadie te dirá que continúes. Hay que mirar más allá de esas dificultades. Algo muy importante que no me ha dado ningún trabajo, es la recompensa de tener mi propia empresa, te obliga a ser más responsable y disciplinado, es más duro que trabajar en otro lugar, pero vale la pena.

Eres socióloga de profesión, ¿por qué decidiste apostar por los productos saludables?

Siempre he consumido productos naturales porque mi mamá era superfitness y desde niña, incluso ella me ayudó a leer las tablas nutricionales de los ingredientes. En el mercado había marcas llenas de azúcar y empecé a crearlas para mí y pensé llevarlas a las tiendas y vivir de eso.

Dentro de la variedad de productos, ¿cuál es el que tiene más demanda y por qué?

Las galletas son nuestro best seller, pues los peruanos somos dulceros. Luego vienen las granolas basadas en postres como el Carrot Cake. Tenemos productos con kion y canela que son buenos para el organismo. Nos inspiramos en los quequitos pensando en las madres para el desayuno de los niños.

¿Cómo está creciendo este mercado en el país? ¿La gente se está volviendo más consciente en comer sano?

Sí. Yo creo que continúa el crecimiento, cada vez tenemos más demanda de cosas nuevas. El cliente es más exigente, quiere más cosas, inclusive nos pide más opciones sin azúcar para diabéticos, personas que no quieren enfermarse, y mamás que quieren darle una dieta sana a sus hijos. Cerca del 20 % anual de gente que empieza a consumir cada vez más.

Tienes un taller, distribuyes a varias tiendas, ¿qué haces para que tu marca tenga mayor alcance?

Vendemos directamente desde nuestra web, estamos presentes en redes sociales, entramos a eventos y las personas nos conocen por el boca a boca, y eso no tiene precio.

La marca también tiene una línea de galletas saladas para compartir en familia o amigos. Foto: Britanie Arroyo.

¿Por qué, Fika?

Fika es pausa en sueco. Vivimos en una sociedad donde nos olvidamos de eso, donde todo el tiempo estamos corriendo y hay que darnos un momento para nosotros. Trato de darle un sentido, no solo es vender, sino que la marca tenga un corazón.

Varias personas del extranjero te han estado buscando para llevarse el producto afuera, ¿cómo lo harías?

Me iría a Promperú para averiguar un poco más, ya estuve averiguando en Produce. Mejorar los procesos para abastecer a un mercado más grande. Estamos en camino a eso.

Si hay gente que no conoce tus productos, ¿qué les dirías?

Las galletas son caseras en versión sana, sin refinados y sin gluten. Tenemos productos innovadores en sabores para grandes y chicos. Dimos la solución para el compartir y estar presentes.

¿Te gustaría llegar a los supermercados?

Estamos en reuniones con Tottus y Wong, ya estamos encaminados con ello. Actualmente, estamos en 50 tiendas saludables en Lima y provincias.

Las galletas son las best sellers. Foto: Britanie Arroyo.

¿Cuáles son las temporadas de mayor demanda?

El invierno y la etapa escolar.

¿Cuál es el perfil del consumidor?

Personas que se preocupan por su salud, mamás que compran para los hijos y el esposo, los abuelitos a los que les gusta el dulce tienen opciones sanas.

RAPIDITAS

¿Qué beneficios tienen tus productos para la salud?

La gran mayoría de los productos tienen alto contenido de proteína. Usamos el tarwi, apostamos por los insumos peruanos. Usamos la harina de almendra que tiene grasas sanas, harina de avena sin gluten y fibra. Ningún producto tiene colorantes ni refinados. Todos los productos son ideales para cualquier dieta.

